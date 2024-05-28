28 Mayıs farkındalığına 'Kız Sözü'

28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü dolayısıyla farkındalık çalışmalarını sürdüren Molped, regl olmanın doğal ve sağlıklı bir süreç olduğuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Molped, tüm kadınların regl döneminin biricik olduğu anlayışıyla sürdürdüğü farkındalık hareketi kapsamında bu yıl da anlamlı bir iş birliğine imza atarak, özel bileklik tasarımı gerçekleştirdi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile kadın üreticiler tarafından tasarlanan bilekliklerde hormonları dengelemeye destek olan kırmızı mercan taşı 5 günlük regl dönemini, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan sitrin taşı ise geri kalan 23 günü temsil ediyor. Molped bu iş birliği ile hem kadın üreticileri destekliyor hem de herkesi regl olmanın doğal ve sağlıklı bir süreç olduğunu paylaşmaya davet ediyor.

Molped, kadınların regl döngülerinin 28 günde bir ve ortalama 5 gün gerçekleştiğinden hareketle her yıl 28 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Regl Hijyeni Günü’nde bir kez daha ‘Regl Doğaldır’ diyor.

Hayat Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Esra Gerek Göktepe, 3 yıldır aralıksız devam ettirdikleri farkındalık projesiyle ilgili şunları kaydetti:

“Regl tabusu uzun zamandır araştırmalar, sivil toplum örgütleri ve pek çok akademik yayın tarafından da ortaya konuyor. Hepimiz biliyoruz ki kadının biyolojik sürecinin sağlıklı bir şekilde çalıştığının en önemli göstergesi olan regl maalesef utanıldıkça, saklandıkça, konuşulmadıkça toplumda daha büyük bir tabu haline geliyor. Bu noktada Molped olarak, 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nün ülkemizde kutlanarak, regl tabularının yıkılmasına katkıda bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Markamızın doğduğu günden bugüne her söylemimizde regl olmanın utanılacak ve saklanacak bir şey olmadığını ve konuştukça normalleşeceğini vurguluyoruz. Özellikle bu konudaki ön yargıları kadınlar lehine değiştirmek adına sorumluluğumuz olduğuna inanıyor ve bu inançla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Regl Hijyeni Günü olarak ilan edilen 28 Mayıs’ta da kendimiz gibi yaşamaya, biricik olmaya #KIZSÖZÜ veriyoruz!”