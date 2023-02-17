248. saatin mucizesinde gözyaşlarına hakim olamadı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin 11. gününde Atabey Apartmanı’nın enkazında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Dilovası Belediyesi personelinin uzun uğraşları ile hayata yeniden “merhaba” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi’nde yıkılan Atabey Apartmanı enkazında bir kişinin canlı olduğunu tespit eden Dilovası Belediyesi ekipleri yetkililere haber verdi. Ardından olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri depremden 248 saat sonra 17 yaşında ki Aleyna Ölmez’i uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtardı.

Dilovası Belediyesi ekiplerinin duyarlılığı ile yeniden hayata “Merhaba” diyen Aleyna Ölmez’in canlı olarak çıkartılmasına şahitlik eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir duygulu anlar yaşarken ve Dilovası Belediyesi personeli de büyük sevinç yaşadı.

BAŞKAN ŞAYİR, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

17 Yaşında ki genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerinde bulunan TV kanalları mucizeye tanıklık eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile röportaj yapmak istedi. TV kanallarına konuşan Başkan Şayir konuşmasında duygulu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Şayir yaptığı açıklama da “Bugünde büyük bir mucizeye şahitlik ettik. 17 yaşında ki Aleyna Ölmez kızımız arama kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmaları ile enkazdan çıkartılarak yeniden hayata tutundu. Personelimize ve arama kurtarma da büyük fedakarlık yaparak sağ salim kızımızın çıkartılması için çalışan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” derken duygu dolu anlar yaşarken; gözyaşlarına hakim olamadı.