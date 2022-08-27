2440. Bölge Rotary Kulüpleri'nden Kocatepe çıkarması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının temellerini atan Büyük Taarruz, yüz yıl önce 26 Ağustos 1922’de sabaha karşı topçu atışı ile başladı. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ‘un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve on binlerce kişinin yer aldığı “Zafer Yürüyüşü”ne Bursa, Balıkesir, İzmir ve Bodrum’dan 120 Rotaryen katıldı.

AFYON (İGFA) - 2440. Bölge Rotary Kulübü üyeleri yürüyüş öncesi Şuhut ilçesinde buluştu. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargâh olarak kullandığı ve Büyük Taarruz planlarının hazırlandığı Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler. Rotaryenler ardından Şuhut’taki 278 şehidin anısına yapılan müzeyi gezdi. 2440. Bölge Guvernörü Serdar Durusüt, müzenin anı defterini imzalayarak ‘’vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum’’ diye yazdı.

Rotaryenler 100 yıl önce askerlerimizin her türlü imkânsızlığa rağmen büyük zorluklarla çıktıkları zafer yolunu omuz omuza yürüdü.2440. Bölge Guvernörü Serdar Durusüt, “böylesi anlamlı bir gecede Atamızın dehası, askerlerimizin cesaretinin ve vatan sevgisinin izinden yürüyoruz.

Başta manevi huzurlarında hissettiğimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında tüm askerlerimizi, cepheye mermi taşıyan kadınlarımızı, şanlı bayrağımızı bu göklerden indirmeyen ecdadımızı yâd etmenin ve minnetlerimizi sunmanın kıvancını yaşıyoruz" diye konuştu.

O döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, muharip gaziler, çeşitli sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar 14 km’lik zorlu yolu aşarak günün ilk ışıklarıyla Kocatepe’ye vardılar. Türkiye’nin dört bir yanından, her yaştan vatanseverin Atatürk Anıtı’na gelişinin ardından 100 yıl önce Büyük Taarruz'un başladığı 05.00'de 100 pare top atışı yapıldı. O gün askerin yediği buğday çorbası kumanyası dağıtıldı.