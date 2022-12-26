240 milyon liralık örnek proje

Denizli’de engellilerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara birçok ihtiyacını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan Osman Zolan, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak 12.200 metrekare alana kurulacak dev tesisin Denizli’de insana yapılan yatırımların en değerlisi olduğunu vurguladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacak “Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi”nin temel atma töreni yapıldı. Servergazi Mahallesi’nde düzenlenen törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, meclis üyeleri, engelliler, aileleri, engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, böylesi önemli bir tesisi Denizli’ye kazandırdığı için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Tesisin Ege’nin değil Türkiye’nin en büyüğü olduğuna vurgu yapan Güngör, hiçbir tesiste tedavi edici havuzlar ile yarı olimpik havuzlar olmadığını kaydederek, “Burada ihtiyaç halinde engelli çocuklarımızı bırakılabileceğimiz 5 yıldızlı tatil köyü ayarında odalarımız da olacak. Bu tesis kapalı alan içerisinde tüm ihtiyaçların bir arada barındırabilen Türkiye’de tek tesis" dedi. Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ise Türkiye’nin en büyük tesisi nitelikte olacak merkezin yapılmasında irade ortaya koyan Başkan Osman Zolan başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederek, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Engelliler Meclisi ile birlikte pek çok ihtiyaca yanıt veriyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Geçmişte engelli bireylerin büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir seferberlik başlatılarak, engellilerin maddi, manevi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını ve istihdama kazandırıldığını ifade etti. Engellilerin ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Engellilerimizin bugün birçok sorunu çözülmüş durumda. Esas olan insanlarımızın zihnindeki engelleri kaldırmaktır. Birçok arkadaşımız kendi alanında engelsiz bireylerden çok daha başarılı ve faydalı. Mesleğini daha güzel bir şekilde, en üst seviyede yapıyor" dedi.

Başkan Zolan: "İnsana yapılan yatırımların en değerlisi "

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ziyareti sırasında Denizli’ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandırmak için çalışma yaptıklarını anlattığını ifade eden Başkan Zolan, “Gençlik ve Spor Bakanımız bu çok güzel bir iş’ dedi ve projeye 75 milyon liralık destek vererek ilk düğmeye bastı. Projemiz yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak. Rakamlar yüksek ama engelli kardeşlerimiz paradan daha değerli. Bizlere bu projede destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile engellilere her türlü imkanı sunan ve pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. Merkezde yer alacak havuzlar, spor salonları, toplantı salonları, performans atölyeleri, konaklama ve diğer birçok imkanı detayları ile anlatan Başkan Osman Zolan, “Burası bugüne kadar şehrimizde insana yapılan yatırımların en değerlisi” diyerek, yüklenici firmanın da gayretleriyle tesisi 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü’ne yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Dualar eşliğinde temel atıldı

Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli’ye kazandırılacak tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Engelliler için şehir adına ilk büyük farkındalığı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde hayata geçirdik. Bu proje çok güzel olacak” dedi. Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise, anlamlı bir çalışma yapıldığını bu işin bir medeniyet göstergesi olduğunu ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti. Denizli Milletvekili Şahin Tin, engellilere imkan sunulduğunda ve önlerindeki engellerin kaldırıldığında pek çok alanda çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Denizli Milletvekili Cahit Özkan da, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde engellilerin lehine pek çok önemli anayasal ve kanun düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu yapılan çalışmaların lütuf değil, birer hak olduğu bilinciyle gayret ettiklerini söyledi.

Dev tesis 4 blok halinde 12.200 metrekare alana kurulacak

Konuşmaların ardından tesisin temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Daha sonra Başkan Zolan ve beraberindekiler inşaat alanında bir süre incelemelerde bulundu. Toplam 4 blok halinde 12.200 metrekara alana inşa edilen tesiste engelli bireylerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara kadar tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek bölümler olacak. 250 kişilik çok amaçlı salon,

8 adet misafirhane, kafeterya, oyun odası, fuaye ve sergi salonu, koordinasyon odası, yemekhane, sığınak, atölyeler, bireysel çalışma odaları, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet çalışma havuzu, 1 adet hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, çoklu duyu terapi odası, fitness salonu, spor salonları ve daha birçok ihtiyaca yanıt verecek bölüm dev tesiste yer alacak.