24. Liselerarası Müzik Yarışması'nın kazananları belli oldu

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde END Productions tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın performansın başvurduğu “Liseler Arası Müzik Yarışması”nın kazananları belli oldu. Jüri Özel Ödülü ile D&R Özel Ödülü Bursalı öğrenciler kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi sebebiyle iki yıldır online olarak gerçekleşen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” unvanına sahip 24. Türkiye Liseler Arası Müzik Yarışması’nda 30 ilden 164 performans; İcra, İcra Orkestra, İcra Kız Solist, İcra Erkek Solist, İcra Enstrüman, Jüri Özel Ödülü, Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Bireysel Enstrüman, D&R Özel Ödülü ve Beste kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

Binlerce başvuru sonrası finale kalan 164 performans arasında, Bursa Özel Çakır Anadolu Lisesi’nden piyanist Timuçin Günaydın Jüri Özel Ödülü’nü, Bursa Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi’nden elektro gitarist Ayberk Güngör D&R Özel Ödülü’nü kazandı.

164 performansın finalde kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananlarını; Turhan Yükseler, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Tarkan Gözübüyük, Aşkın Nur Yengi, Seyyal Taner, Fuat Güner ve Günay Acar gibi Türkiye’nin öncü müzisyenlerinden oluşan jüri belirledi.

Finale kalan okulların kazananları, yüzde 75 jüri değerlendirmesi, yüzde 25 ise seyircilerden gelen olaylar sonucunda belirlendi. Yarışmanın kazananları, Emircan İğrek, Akın Nur Yengi, Soner Arıca birbirinden ünlü ve önemli müzisyenler tarafından açıklandı.

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gören yarışmada kazananlar şöyle:

(Grup) İcra kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji, ikinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, üçüncü İstanbul Özel Alman Lisesi oldu.

(Grup) Orkestra kategorisinde birinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, ikinci İstanbul TED Atakent Koleji, üçüncü İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi & Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi oldu.

(Grup) Kız Solist kategorisinde birinci İstanbul Özel Alman Lisesi, ikinci İstanbul TED Atakent Koleji, üçüncü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi oldu.

(Grup) Erkek Solist kategorisinde birinci Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, ikinci Adana 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, üçüncü İzmir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi oldu.

(Grup) Enstrüman kategorisinde birinc İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden baterist Sarp Evren, ikinci İstanbul Özel Alman Lisesi’nden bas gitarist Can Karamızraklı, üçüncüler Bodrum TED Bodrum Koleji’nden saksafoncu Zeki Kenan Köseoğlu ve İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nden santur çalan Baran Kuşça oldu.

Jüri Özel Ödülü’nü grup olarak İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü, kişi olarak Bursa Özel Çakır Anadolu Lisesi’nden piyanist Timuçin Günaydın kazandı.

Beste kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji’nden Su Azra Dayıoğlu, ikinci Ankara Ayhan Sümer Anadolu Lisesi’nden Emir Ayar, üçüncü Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi’nden Vedat Izgar oldu.

Bireysel Enstrüman kategorisinde birinciliği Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden Harun Rojan Tanrıkulu elektro gitar ile, ikinciliği Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi’nden Rüzgar Şekerusta piyano ile kazandı. Üçüncülüğü ise Amasya Macit Zeren Fen Lisesi’nden Mert Yiğit Erdoğan piyano ile ve İstanbul TED Atakent Koleji’nden Can Akın klavye ile paylaştı.

Bireysel Kız Solist kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji’nden Pınar Deren Tuzcuoğlu, ikinci İstanbul TED Atakent Koleji’nden Selin Arslan, üçüncü İstanbul Kandilli Kız Lisesi’nden Gökçe Kalkan oldu.

Bireysel Erkek Solist kategorisinde birinci Amasya Anadolu Lisesi’nden Ömer Faruk Gülbüz, ikinci İzmir Bilnet Okulları’ndan Arda Sefer Ergenler, üçüncüler İstanbul TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi’nden Eren Keser ve Antakya Lisesi’nden İhsan Hamderi oldu.

D&R Özel Ödülü’nün sahibi ise Bursa Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi’nden elektro gitarist Ayberk Güngör oldu.

Spotlighter Özel Ödülü’nün sahibi ise, Ankara Sınav Koleji Özel Anadolu ve Fen Lisesi oldu.(Grup)