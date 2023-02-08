22 yardım tırı daha Alanya’dan deprem bölgesine yola çıktı

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve AFAD koordinesinde 5 ayrı noktada toplanan yardımlar, 22 TIR’a yüklenerek, kargo uçağıyla deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Antalya Havalimanına gönderildi.ANTALYA (İGFA) - Yardım TIR’ları yola çıkmadan önce Alanya Belediye Binası arkasında dua töreni gerçekleştirildi. Dua törenine, Alanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın yaptığı duadan sonra yardım tırları yola çıktı.

2 GÜNDE ALANYA’DAN 34 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ

Dün giden 12 yardım tırıyla birlikte 34 yardım tırını deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. O kadar çok yardım ettiler ki dün 12 tır, bugünde 22 tır yardım gönderdik. Alanya olarak yetmez. İnşallah yardımlarımızı arttırarak devam ettirelim. Bu günleri birlik ve beraberlikle aşacağız. Yardım kampanyamız devam edecek. Anıt önü, Gençlik Merkezi, doğuda Mahmutlar ek Hizmet Binası önü, batıda Konaklı Düğün Salonu ve Avsallar ek Hizmet Binası önünde yardım çadırlarımıza vatandaşlarımız depremzedeler için yardımlarını ulaştırabilirler.” dedi.