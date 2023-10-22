2023’ün stresini huzurlu bir termal tatilde attılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiğiyaşlı vatandaşlara ve engelli bireylere huzurlu bir tatil imkânı sunan ‘Sağlık İçin Kaplıca’ programıyla, 2023 yılında 232 aile, 610 kişi ücretsiz termal tatilde günlük hayatın stresinden uzaklaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor.Büyükşehir Belediyesi’nin Taraklı Termal Otel’de aldığı 62 devre mülk yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor.2023 yılı boyunca bahar vegüz dönemlerinde toplam 232 aile ve 610 kişi termal tatil imkanından faydalandı.

Yaşlılar bu tatil sayesinde Taraklı Termal Otel’deki tüm imkanlardan ücretsiz bir şekilde faydalanarak 3, 4 ve 5 günlük konaklama programlarıyla günlük hayatın stresinden uzaklaştı. Huzurlu bir tatilin yanı sıra kalabalık gruplar halinde sosyalleşen, sürekli iletişim halinde olan yaşlılar ve engelliler keyifli bir hatıra yaşadı. Her bir vatandaş, sunulan bu ayrıcalıklı hizmet için Başkan Ekrem Yüce ile Büyükşehir Belediyesi’ne memnuniyetini iletti.

Sağlık İçin Kaplıca” projesinde yeni dönem kayıtları 2 Ocak Salı günü başlayacak.

Sınırlı sayıda kontenjan bulunan projenin başvuru kriterlerinde daha önce bu projeden faydalanmamışailelerin başvuruları esas alınacak. Başvurular bizzat Yaşlı Destek Merkezi’nden ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden alınacak.