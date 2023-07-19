Son Dakika

2023'ün ilk yarısı çalışanları yordu

YAŞAM 19.07.2023, 09:25
2023'ün ilk yarısı çalışanları yordu

Çalışanların mesleki ve kişisel hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, 2023 yılının ilk altı ayının esenlik haritasını çıkardı.İSTANBUL (İGFA)- Dünya genelinde ve Türkiye’de yılın ilk altı ayında yaşanan gelişmeler çalışanların ruh haline de yansıdı.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, platformu kullanan çalışanların uyku kaliteleri, günlük modları, katıldıkları etkinlikler ve uzmanlara yönelik taleplerinden 2023 yılının ilk altı ayının esenlik haritasını çıkardı.

İLK DEĞİŞİM DEPREM FELAKETİYLE GELDİ

2023 yılına gelişim, güçlü beden-zihin bağlantısı ve istenmeyen alışkanlıklara veda gibi konulara odaklanarak yüksek bir motivasyonla başlayan çalışanların ruh hali, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle birlikte hızla değişti. Çalışanların ilk ay ilgilendiği konuların yerinizor zamanlarda birliktelik, duygusal destek, korku, travma ve stres egzersizleri aldı.

SEÇİM GECELERİ UYKUSUZ BIRAKTI

Çalışanların depremle birlikte uyku durumunu en çok etkileyen konu ise seçim gündemi oldu. İki turlu seçimde en çok kadınların ve 30 yaş altı çalışanların uyku düzeni değişti. Öyle ki 30 yaş altı çalışanların uyku kalitesi seçim günlerinde ortalama yüzde 16 düştü. Bu süreçte uyku kalitesi en az etkilenen grubun ise 45 yaş ve üzeri çalışanlar olduğu belirlendi.

YAZIN GELİŞİYLE DİYETİSYEN VE SPOR TALEBİ ARTTI

Yılın ilk yarısında çalışanların duygu durumunun değiştiği diğer dönemler ise Ramazan ayı ve yaz aylarının gelmesi oldu. Buna göre Ramazan ayının etkisiyle Nisan ayında beslenme, kilo kontrolü, yürüyüş veuykusuzluk ön plana çıktı, hareketlilik azaldı. Erkek çalışanlarda Ramazan etkisinin daha net görüldüğü, özellikle uyku kalitelerinin düştüğü saptandı. Yazın gelişiyle birlikte ise beklenen hareket artışı yakalanırken, egzersiz ve antrenman içeriklerine yönelik talep de arttı. Yine Ramazan ayının ardından diyetisyen ve spor eğitmenlerinden alınan destekler artışa geçerken, psikolog talebinin azaldığı görüldü.

Çalışanların esenlik haritasını değerlendiren Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Pek çok kişi yeni yıla yeni umutlar ile başlar. Bu durumu uygulamamızı kullanan on binlerce çalışanda da gördük. Yeni kararlar alındı, kötü alışkanlıklara veda edilmeye başlandı. Ancak deprem felaketiyle birlikte bu durum yerini kaygı ve strese bıraktı. Depremi takip eden aylarda çalışanların modu yavaş yavaş yükselişe geçse de dünya ve ülkemizin hareketli gündemi dolayısıyla henüz Ocak ayı seviyesine ulaşmadı. Ocak ayında 5 üzerinden 4,22 olan çalışan modu şu anda 4,19 seviyesinde” dedi.

Bu süreçte şirketlerin sorumluluğunun daha da arttığına dikkat çeken Abacıoğlu, “Çünkü çalışanlar, ruh hallerini düşünen, bu konuya yönelik çözümler üreten, kendilerini değerli hissedecekleri şirketlerde çalışmak, böyle ekiplerin parçası olmak istiyor. Esenliğin düzenli ölçümü ile özellikle çoklu krizlerin yaşandığı günümüz dünyasında çalışanların duygu durumlarının fotoğrafını daha net çekmek, bunu anlamlandırmak ve bu doğrultuda kararlar almak mümkün" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25