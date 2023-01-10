2. Uludağ Kısa Film Yarışması'nı kazananlar galayla açıklanacak

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2. Uludağ Kısa Film Yarışması kazananlarını 14 Ocak’ta Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenleyeceği gala ile açıklayacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve genç sanatçıların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl ikincisine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl ‘Korona Günlerinde İnsan Olmak’ temasıyla gerçekleştirilen Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl teması ‘Göç’ oldu.

Katılımcıların düşünce ve yaklaşımlarını sinema yoluyla aktarmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara destek vererek Türkiye sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Jüri başkanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim, jüri üyeliklerini Akademisyen Yazar Ali Sait Liman ve Yazar Nevzat Çalıkuşu’nun yürüttüğü kısa film yarışmasının başvuruları sona erdi. 85 projenin katıldığı yarışmanın değerlendirme sonuçları 14 Ocak’ta Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde bulunan Turkuaz Salonu'nda düzenlenecek olan galada açıklanacak.

Toplam 45 bin TL ödül verilecek yarışmanın 1'incisi 20 bin, 2’ncisi 15 bin, 3’üncüsü 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak sanata verdikleri önemi her fırsatta çeşitli etkinlikler, programlar ve projelerle yansıttıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışması ödül törenine tüm sinemaseverleri beklediklerini söyledi.