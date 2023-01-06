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2 tonluk 'Büyük Camgöz' ağa takıldı!
YAŞAM 06.01.2023, 10:02
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı ağına takılan 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki köpekbalığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi’ne getirildi.İZMİR (İGFA) - Sabah saatlerinde Urla açıklarında balıkçı teknesiyle denize açılan İbrahim Güven’in ölü olarak ağlarına takılan köpekbalığının cinsinin “Güneşlenen Köpekbalığı” olarak da bilinen Büyük Camgöz olduğu bilgisine ulaşıldı.
Balıkçı İbrahim Güven’in teknesiyle kıyıya sürüklediği ve Urla İskele Limanı’nda karaya çıkarılan 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki dev köpekbalığı incelenmek üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne getirildi.
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