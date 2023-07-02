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2 milyon kişi havuza girecek

YAŞAM 02.07.2023, 09:34
2 milyon kişi havuza girecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez ve ilçelerde hizmet veren yüzme havuzlarında geçtiğimiz yıl 800 bin kişi faydalanırken bu yıl sayıları 16’ya çıkarılan açık ve kapalı havuzlarda 2 milyona yakın vatandaşın
faydalanması bekleniyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde ve ilçelerde yaygınlaştırdığı ve tamamen ücretsiz olan yüzme havuzlarına giden çocuklar sıcak havalarda hijyenik ve güvenli havuzlarda serinlemenin tadını çıkarıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyette bulunan 16 yüzme havuzu ile meydana gelen boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. 3 aylık yaz mevsimi boyunca uzman ekip gözetiminde faaliyet gösteren havuzlarda günlük 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalanıyor.

2022 yılının yaz aylarında toplamda 800 bin vatandaşa hizmet veren yüzme havuzlarında bu yıl hedef 2 milyona yakın vatandaşı sıcak havalarda kanallara gitmek yerine havuzlarla buluşturmak. Okulların tatil olmasının ardından havuzlara akın eden öğrenciler, su değişimi aralıksız yapılan ve bulaşıcı hastalıklara karşı klorlanan havuzlarda uzman antrenörlerin gözetiminde yüzme öğreniyor.

Çocuklar Güven İçinde Serinliyor

Havuzlarda yüzerek gönüllerince eğlenen çocuklar, yüzmeyi çok sevdiklerini ve her gün havuza geldiklerini söyledi. Daha önce kanala gidip yüzdüklerini söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkânı sağlanmasının daha güzel olduğunu ve daha güvenli yüzdüklerini ifade ettiler

Kanala Değil Havuza

Yüzme antrenörü Osman Kaya," Çocuklarımızı güvenli yüzmeyi amaçlıyoruz buradan çağrıda bulunuyorum kanallara ya da başka yerlere gitmeyin güvenli olan Büyükşehir Belediyesinin havuzlarına herkesi bekliyoruz. Çok tehlikeli oralar boğulma riski oluyor oranın can güvenliği yok orada cankurtaran yok o yüzden ne diyoruz havuzlara bekliyoruz neden çok güvenli olduğu için" ifadelerini kullandı

Hedef 2 Milyon Kişiyi Faydalandırmak

Şanlıurfa genelinde, il merkezi ve ilçelerinde toplam 16 yüzme havuzları olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Keser,” Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm havuzlarımız tamamen ücretsiz. 50 cankurtaran ve 17 operatörün görev yaptığı ve günlük bakım ölçümleri, hijyenik bakımları yapılan havuzlardan bahsediyoruz. Günlük 40 bin ve üzeri vatandaşımız bu havuzlardan faydalanıyor. Geçen yıl yaz aylarında yaklaşık 800 bin insana hizmet verdik. Biz Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip iliyiz ama sadece gençleri değil, herkesi havuzlara davet ediyoruz. Bizim hedefimiz 2 milyon nüfusun hepsine hizmet etmektir. “ diye konuştu.

1 Temmuz İtibariyle Havuzlar Açık

“Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” diyerek Şanlıurfa gençliğinin her zaman yanında duran ve desteklerini artırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda bayram öncesi tamamı açılan ve vatandaşların hizmetine sunulan havuzlar Kurban Bayramı tatili dolayısıyla verdiği araya 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlıyor.

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