2 bin yıllık sokaklarda yolculuk başlıyor

Marmaray kazılarında ortaya çıkan Bizans Dönemi kalıntıları, İBB’nin 17 yılı aşkın süredir metruk haldeyken yenilediği Sarayburnu Parkı’nın 2. etabında sergilenecek. İstanbullular yaklaşık 2 bin yaşındaki Roma ev ve sokak kalıntıları arasında gezintiye çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Marmaray kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntıların sergileneceği Sarayburnu Arkeopark, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. İBB, 17 yıldır kaderine terk edilmiş ve metruk hale gelmiş olan Sarayburnu Parkı’nı yenilerken 2009 ve 2011 Marmaray kazılarında çıkarılan özgün eserler ile Arkeopark’ın da düzenlenmesini sağlıyor.

İSTANBUL’UN BİNLERCE YILLIK İZLERİ SARAYBURNU ARKEOPARK’TA

Kazılarda, Sirkeci İstasyonu ‘Doğu Şaftı’ndaki ‘Büyük Halka’da çıkarılan Bizans Dönemi kalıntılarının ilk katmanında, 4.-5. yüzyıl Geç Roma Dönemi’ne ait buluntulara rastlandı. 4 sıra harçlı tuğla sırasının altında kaba yontu taş bir duvar ve hemen altından başlayan düzgün kesme taşlardan oluşturulmuş 5 sıra taş ve 2 sıra ahşap hatıl bulundu. Bu buluntuların yanı sıra 2.-3.yüzyıl Erken Roma Dönemi’ne ait kesme taş sıralı bir duvar yer alıyor.

ROMA DÖNEMİ KALINTILARI

Roma ve Bizans Dönemi’ne ait bir yaşam kesitinin olduğu kalıntılar içerisinde; sokak kesiti, dış ve iç duvarlar, sütunlu cepheler, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı. İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz, arkeologlarla birlikte çalışmaları yürüttüklerini belirterek İBB’nin kurul onaylı projede Marmaray çalışmaları esnasında taşınan kalıntıları, yerlerinden alarak ilk çıktıkları şekliyle bir araya getirildiğini paylaştı. Yılmaz, “Parkın peyzaj kısmı tamamlanarak halka açılacak. Burada çıkarılan çalışmaları da ziyaretçilerin seyredebileceği arkeoloji öğrencilerinin burada gelip çalışmalara iştirak edebileceği şekilde devam edecek. Burada, o dönemin yaşantısını yansıtacak bir çalışma olacak. Sarayburnu Arkeopark, İstanbul’un sayısız kültür hazineleri arasında yerini alacak” dedi.