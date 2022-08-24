2 ayda 90 kişi ölümden döndü!

Ordu’da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 2 ayda 90 kişiyi boğulmaktan kurtardı.ORDU (İGFA) - 17 plajda 75 personelle Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 18 Haziran’dan bu yana il genelinde 90 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.

Vatandaşların güvenlik önlemi alınan ve cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmeleri uyarısında bulunan ekipler, 18 Eylül’e kadar Ordu sahillerinin güvenliğinin sağlamaya devam edecek.

TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR

18 Haziran’da haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmek için çalışıyor. Öte yandan denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelalar yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağlıyor.

17 PLAJDA GÜVENLİĞİ SAĞLIYORLAR

Ekipler 18 Eylül’e kadar Altınordu ilçesinde bulunan Mavi Bayraklı Cumhuriyet Plajı, Akyazı 2 Halk Plajı, Akyazı 1 Halk Plajı, Mavi Bayraklı Kumbaşı Plajı; Perşembe ilçesinde bulunan Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde bulunan Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı; Ünye ilçesinde bulunan Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı; Gülyalı ilçesinde bulunan Tepealtı Halk Plajı, Çikolata Park Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam edecek.