1927'de 1 TL ile neler alınıyordu?

Hollanda Rotterdam'da yaşayan aslen Kırklaerli Vize ilçeli olan koleksiyoncu ve tarihe meraklı Bülent Türker, Türkiye'nin ilk ve en eski, en küçük 1 Türk Lirası ile neler alınabileceğini paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aslen Kırklareli Vizeli olan, Hollanda Rotterdam’da yaşayan ve oradaki evini Atatürk ve Çanakkle Müzesi’ne çeviren Bülent Türker, kolleksiyonunda yer alan 1927 yılında basılan, Türkiye'nin ilk ve en eski en küçük 1 Türk Lirası fotoğrafını ajansımızla paylaştı.

Türker paylaşımında, o zamanlarda bu para ile neler alınabileceğini de fotoğrafın altına eklediği notla bizlerle gönderdi.

"Bakın 1927 yılının 1 Türk Lirası ile o dönemde neler alınabiliyormuş?"

2 bin 300 adet ekmek, 142 kilogram et, 10 bin adet yumurta, 400 kilogram süt.