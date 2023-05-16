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19 Mayıs anısına pedal çevirecekler
YAŞAM 16.05.2023, 09:30
Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenleyecek.VAN (İGFA) - Van'da bisikletin yaygınlaşması, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı anısına bisiklet turu etkinliği düzenlenecek.
19 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek olan “Yeşil pedallar bisiklet turu” etkinliği Eski Emniyet Müdürlüğü karşısında başlayıp, Kale Yolu ve Sahil Yolu’ndan devam ederek, Yaşar Kemal Parkı’na son bulacak.
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