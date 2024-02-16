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170 milyon liralık dev kompleks

YAŞAM 16.02.2024, 08:16
170 milyon liralık dev kompleks

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ilçesinde içerisinde otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis barındıran dev kompleksin temeli atıldı. Dev tesisin 170 milyon liraya mal olacağı belirtildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ilçesinde hayata geçireceği, içerisinde otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis bulunan dev kompleksin temeli törenle atıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk, meclis üyeleri, davetliler ve ilçe sakinleri katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Buldan ilçesinin başta tekstil, turizm ve tarım olmak üzere pek çok güzelliği içerisinde barındırdığına ifade etti. Buldan’ın turizme kazandırılan tarihi konaklarının yanı sıra, üzüm, kestane gibi marka değerlerinin bulunduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Bugüne kadar Buldan’ımıza birçok hizmet kazandırdık. Vatandaşlarımızın ayağı, toza çamura değmesin diyerek ilçemize 500 bin metrekare kilit parke taşı, 180 kilometrenin üzerinde asfalt yol yaptık. Bunların yanında sosyal tesisler, halı sahalar, spor alanları inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz” dedi.

Dev kompleks

Mevcut ilçe otogarının Buldan’ın ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ifade eden Başkan Zolan, söz konusu proje ile içerisinde toplantı salonlarının da yer aldığı bir gençlik ve kültür merkezi inşa edeceklerini anlattı. Başkan Zolan, “Burada inşallah otogarımız olacak, otoparkımız olacak. Otoparkımız ve üstü inşallah pazar zamanlarında pazaryeri olarak kullanılacak ve 575 kişilik de konferans salonumuzu inşa edeceğiz. İhalemizi yaptık, yapımı başladı ve inşallah 2024’ün sonunda buranın açılışını yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin” diye konuştu. Dev tesisin 170 milyon liralık bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Zolan şöyle konuştu: “Bizler gerçek belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar algı belediyeciliği yapmadık, biz eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bugüne kadar şehrimize sadece ve sadece hizmet ettik.”

Güler yüzle hizmet

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise, önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini ifade ederek, Buldan’a yakışacak yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diledi. MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise, Buldan’ın sanayisiyle, turizmiyle yarınlara değer katan bir ilçe olduğunu söyleyerek, önümüzdeki 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile güler yüzlü hizmete devam edeceklerini belirtti.

Dualar eşliğinde temel atıldı

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan Otogar, Gençlik ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra inşaat alanında bir süre incelemelerde bulundu. Öte yandan Başkan Zolan açılış öncesi beraberindekiler ile birlikte Buldan ilçe pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnafı da ziyaret eden başkan Zolan vatandaşların dertlerini dinledi.

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