17 Ağustos depremi unutulmayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yılında anma programı düzenleyecek. 16 Ağustos Salı günü 22.00’da başlayacak olan anma programı gece 03.02’ye kadar devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depremini anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşecek etkinlik 16 Ağustos Salı akşamı 22.00’da başlayacak. Programda deprem şehitleri için okunacak Kuranı Kerim tilavetleri, sinevizyon gösterimleri ve dinletiler gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “17 Ağustos 1999 depreminin 23. yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında olacağız. Depremin yaşandığı 03.02’ye kadar sürecek programa tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.