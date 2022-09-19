16. Geleneksel Balkan Panayırı'nda Hande Yener'li coşku

BAL-GÖÇ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı, 2 gün boyunca süren etkinliklerle büyük bir coşkuyla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - BAL-GÖÇ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Ziraat Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yöresel lezzet ve hediyelik stantlarını yer aldığı panayırda, Hande Yener, Mehmet Erdem, Rumeli Semih, Piyanist Aşkın, Piyanist Onur Semercioğlu, Elvan Demir, Grup Ezgi, BAL-GÖÇ Genel Merkez ve Orhangazi Şubesi Halk Dansları Ekibi sahne aldı. 2 gün süren panayır, final gecesiyle coşkulu bir kapanış yaptı. Geceye, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bulgaristan Kırcaali Milletvekili Mukaddes Nalbant, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Mestanlı Belediyesi Meclis Başkanı Ersin Ömer ve BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu da katılım sağladı.

Balkan ezgilerinin yükseldiği gecenin sonunda ise sahneye sevilen sanatçı Hande Yener çıktı.

Hande Yener, popüler şarkılarıyla alanı dolduran binlerce vatandaşı eğlendirdi.

Konserin ardından kürsüye çıkan BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, alanı dolduran vatandaşları selamladı. Balkan, ‘’BAL-GÖÇ’ün ilk Genel Başkanı olduğum zaman, bu panayırın ilkini gerçekleştirmiştik. 22 yıl sonra bu panayırı yine gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada hep birlikte paylaşma ve kaynaşma imkanı buluyor, kültürlerimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bu panayırların en büyük göstergesi dayanışma ve birleşmedir. Bunu bu panayırlardan herkese gösterebiliyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, panayırda sahne alan sanatçılara ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan’a çiçek takdiminde bulunarak tebriklerini iletti.