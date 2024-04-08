152 genç yetenek Together ile iş hayatına adım attı

Şişecam'ın Global Genç Yetenek Programı Together'ın 7'nci dönemi başladı. Program kapsamında seçilen 152 genç yetenek, Şişecam Genel Merkezi, üretim tesisleri ve Ar-Ge Merkezi'nde 7 ay boyunca görev alacak.İSTANBUL (İGFA) - Cam ve kimyasallar sektörünün küresel oyuncusu Şişecam’ın Global Genç Yetenek Programı Together’ın 7’nci dönemi başladı.

Bu yıl 34 farklı üniversiteden 5 bin 364 öğrencinin başvurduğu program kapsamında seçilen 152 uzun dönem stajyer, Şişecam'ın üretim, tedarik zinciri, kalite, satış ve Ar-Ge gibi birçok farklı biriminde 7 ay boyunca görev alacak.

Ekim ayına kadar devam edecek olan 7’nci dönem programını başarıyla tamamlayan stajyerler, Şişecam'ın iş fırsatlarında öncelikli bir konuma sahip olacak.

Together’da seçim süreci simülasyon oyunu, İngilizce sınavı, video mülakatlar ve yönetici görüşmeleri gibi çeşitli adımların ardından tamamlandı. Endüstri, makine, kimya, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik mühendisliklerinin yanı sıra işletme, kimya ve ekonomi bölümlerinden öğrencilerin değerlendirildiği sürecin ardından 7 aylık staj dönemi Şubat ayı sonunda başladı.

Program süresince stajyerler, Şişecam kültürünü yakından tanıma ve kariyerlerini şekillendirme fırsatı bulacakları gibi eğitimler, teknik geziler, ilham veren söyleşiler, vaka çalışmaları, proje sunumları ve departman oturumları gibi etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekler.