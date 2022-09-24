15 Temmuz Derneği’nden Minik Yüreklere Simit!  

Bursa'nın ata arteri olan Atatürk Caddesi üzerindeki Ulucami Büyük PTT önündeki büfede ilk-orta okul-lise düzeyindeki öğrencilere 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği üyeleri maddi çıkmazdaki ailelerin evlatlarına yardım ediyor.BURSA (İGFA) - Ailelerin maddi anlamda zorlandıklarını gören ve STK'lı derneklerin "Bir öğün çocuklar okulda yesin" çağrısına duyarsız kalmayan 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği Yönetimi "Askıda Simit Kampanyasını" genişletti. Dernek Başkanı Munise Acar; "Dernek olarak okumak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'ne alacağı diploma ile bir tuğla koymak isteyen her okuyan yavrumuzun her zaman yanındayız, desteklemeye hazırız. Seyyar simit büfeleri ile iletişim halindeyiz. Bugün bir damla nefes alabiliyor isek; bunun nacizane sebebi evlatlarımızın hayır duasıdır." dedi.