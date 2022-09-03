14. Yaz Şenliği Yenidoğan Serdar’da nostalji rüzgarı estirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenidoğan Serdar’da düzenlenen 14. Yaz Şenliği etkinliğinde Yeşilçam Vokal Grubu nostaljik şarkılarla eğlence dolu anlar yaşattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen Yaz Şenliği etkinliğinin 14’üncüsü Yenidoğan Serdar Mahalle’sinde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere nostalji yaşattı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilçam’ın emektarlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla da buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, çocuklar başta olmak üzere herkesle bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen şenlikte sahne alan Yeşilçam Vokal Grubu vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,14. Yaz Şenliği’ni Yenidoğan Serdar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü organizasyonda yok yoktu. İkramların sınırsız olduğu ekinlikte çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için alana pek çok şişme oyun grubu kuruldu.

Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ile hoşça vakit geçirirken, organizasyon boyunca patlamış mısır, macun, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Ayrıca alana çocuklarını getiren aileler için de ikram çadırı kuruldu. Vatandaşlara şenlik boyunca soda, meyve suyu ve pide ikramı yapıldı.

PALYAÇO VE SİHİR OYUNLARI

Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Programın devamında sosyal medyadan tanınan Kandıralı Matematik Öğretmeni Barış Gökdemir, 81 ili tek nefeste saydı. Animatörler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak çocukların yüzünü güldürdü. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.