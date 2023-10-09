13. Kocaeli Kitap Fuarı rekora gidiyor

Türkiye’nin katılımcı, etkinlik ve ziyaretçi açısından en büyük fuarı olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nı ilk 2 günde 278 bin 497 kitapsever ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70’e tüm kitap tutkunlarını kucaklayan 13. Kocaeli Kitap Fuarı, yeni bir rekora koşuyor.

Türkiye’nin katılımcı, etkinlik ve ziyaretçi açısından en büyük fuarı olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nı ilk 2 günde 278 bin 497 kitapsever ziyaret etti.

Hafta sonunda havanın da güzel olmasını fırsat bilen Kocaelililer ve çevre illerden gelenlerle Kocaeli Kitap Fuarı doldu taştı. 2 ayrı holün yanı sıra bu yıl 8 bin metrekarelik dev çadırda kitapseverleri ağırlayan 13. Kocaeli Kitap Fuarında 750’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği düzenlenecek. Fuarda 530’u aşkın yayınevi, sahaf ve STK yer alıyor. 07-15 Ekim tarihleri arasında 9 gün sürecek 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nı bu yıl 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.