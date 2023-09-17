13. Kocaeli Kitap Fuarı heyecanı başladı

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yeni bir katılım rekoru bekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kongre Merkezi’nin otoparkına dev çadır kuruyor. Çalışma boyunca otopark kullanıma kapalı kalacak.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 7-15 Ekim tarihlerinde kapılarını 13. kez kitapseverlere açacak. Bu yıl yine Kocaeli’den ve çevre illerden gelecek kitap tutkunları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi yine Kocaeli Kongre Merkezi’nin otopark alanına dev çadırlar kurulacak. Geçtiğimiz yıl bir milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarında 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK yer almış; söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 745 etkinlik gerçekleştirilmişti. Bu yıl etkinlik sayısının artacağını ve ziyaretçi sayısının bir milyon barajını aşacağını ön gören Büyükşehir, otoparktaki çadır alanını da genişletmeyi planladı.

OTOPARKA DEV ÇADIR KURULACAK

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kongre Merkezi’nin İzmit Körfezi’ne bakan bölümündeki otopark alnına dev bir çadır kurulacak. Büyükşehir ekipleri çadır kurulumuna 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar boyunca ve 7-15 Ekim tarihlerindeki Kitap Fuarı sırasında Kongre Merkezi’nin otoparkı görevli araçlar dışında kullanıma kapalı kalacak.

Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın etkinlik merkezi olan Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki etkinliklere gelen vatandaşların araçlarını rahatça park edebilmeleri için geçtiğimiz yıl Kongre Merkezi’yle D-100 Karayolu arasında kalan, Eski Mannesman fabrikası alanına yaklaşık bin araçlık yeni açık otopark alanı oluşturmuştu. 18 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki etkinliklere ve Kocaeli Kitap Fuarına gelecek ziyaretçiler bu otoparkı kullanabilecek.

KONGRE MERKEZİNE ULAŞIMDA SORUN YAŞANMAYACAK

Araçlarını bu otoparka bırakan vatandaşlar tramvay hattı üzerinden geçen asansörlü yaya geçidini kullanarak, rahatça Kongre Merkezi’ne ulaşabilecek. Büyükşehir vatandaşların bu otoparkı kolayca kullanımı ve etkinlik günlerinde giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacak.