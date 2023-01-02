13 bin 377 aileye ayni ve nakdi destek

Sosyal belediyeciliği kente geri getiren İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Dost Eller, Kardeş Eller, Gıda Bankası aracılığıyla 2022 yılında toplumun her kesiminin eşit fırsatlardan yararlanması adına 13 bin 377 aileye ayni ve nakdi destekte bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılında 18 olan hizmet kalemi sayısını 34 hizmet kalemine çıkararak dezavantajlı gruplara ulaşmayı sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevi görmeye de devam ederken 2022 yılında, ayni ve nakdi olarak toplamda 5 milyon 1235 lira bağış alındı.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2020 yılında yerel dayanışma duygusunu güçlendirmek, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin insanlık onuruna uygun şekilde karşılanması, bağışçılar ve ihtiyaç sahiplerini birbiriyle buluşturmak ve sosyal yardım başvurularının şeffaf ve interaktif şekilde gerçekleştirmek amacıyla Kardeş Eller Platformunu (www.izmitkardeseller.com) hizmete sundu. 2022 yılında 12 bin 314 yeni sosyal yardım başvurusu alındı.

SOSYAL İNCELEME

Müdürlüğe gelen sosyal yardım başvuruların hak temelli değerlendirilebilmesi ve sosyal yardımların sosyal adalet ilkesine uygun biçimde dağıtımını sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından 2022 yılında 6013 sosyal inceleme gerçekleştirildi.

NAKDİ YARDIM

Müdürlük olarak yaşanan olumsuz ekonomik koşulların dezavantajlı gruplar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla çeşitli sebeplerden ötürü gelir kaybı yaşayan 4325 haneye kira, yakacak, fatura vb. gibi çeşitli yardım kalemlerinden toplamda 2 milyon 551 bin 947 lira nakdi yardım gerçekleştirildi.

GIDA BANKASI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını amacıyla kurulan Gıda Bankası’ndan 2022 yılında hizmete devam edildi. Yoksulluk ve israfla mücadelede en iyi modellerden biri olan Gıda Bankacılığı sisteminin başarılı bir örneğini oluşturmak amacıyla İzmit Belediyesi Gıda Bankası kurarak 3 bin 394 haneye fayda sağlandı.

DOST ELLER

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel giyim ve bebek malzemesi ürünlerini Dost Eller Mağazası aracılığıyla, hem belediyenin öz kaynakları ile hem de bağışçı kurum ve vatandaşlardan gelecek bağışlarla karşılandı. Mağazadan 2 bin 155 hane faydalandı.