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128 saat sonra enkazdaki 3 kişiden ses geldi
YAŞAM 11.02.2023, 11:29
Kahramanmaraş’ta enkaz çalışmaları sırasında 128 saat sonra anne Merve hemşire ile Malatya’da anne ve kızından ses geldi. Hatay’da da enkazdan sesler geldi.
KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Kahramanmaraş ve Malatya’da enkaz çalışmaları sırasında 128 saat sonra Merve hemşire, anne kızından sesler geldi. Ekipler, hummalı bir çalışma yaparak Merve hemşire, anne ve kızı kurtarmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş’ta ekiplerin “nasılsın?” sorusuna “iyiyim” cevabını veren Merve hemşirenin enkazdan çıkarılma çalışmaları devam ediyor.
Hatay’da da enkazdan sesler gelmesi üzerine çalışmalar, o enkazda hızlandı.
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