125 yarışmacı 13 ülkeden TransAnatolia'ya hazırlanıyor

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı, 84 araç ile start alacak.SAMSUN (İGFA) - 2010 yılında ilk start’ı verilen TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenleniyor.

Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı ve 84 araç katılıyor. 125 yarışmacının 43’ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia’ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var.

TransAnatolia 2023’e katılan araçların dağılımı ise şöyle; Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde; 12 otomobil rally, 5 SSV, 21’i ise raid olarak yarışacak. Bu yıl kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya’dan 2 yarışmacı yer alıyor.

2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan TransAnatolia’nın startı 2 Eylül’de Samsun’da verilecek. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşının izlerinden gidecek bu yılki yarışın parkuru adeta tarih kokuyor. Yarışmacılar Samsun’dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği Sivas’a ulaşacak. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve büyük taaruzun önemli noktası Çiğiltepe’den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav’a ulaşacak yarışmacılar, Demirci Akıncıları’nın izini takip ederek 9 Eylül’de İzmir’de finişi görecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia; bu yıl da T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor. 13. yılında yarışın ana sponsorları arasında Korlas Triumph ve Castrol markaları yer alırken; Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Fikirmedya, Jules Verne ve Fransa’dan Euro 4x4 Parts da yarışın diğer destek markaları arasında yerini aldı. Bu yıl ek olarak Galata Taşımacılık ve İstanbul Portföy de motorsporları dünyasının destek kurumları arasında yerlerini aldı.