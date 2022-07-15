12 ülkenin balonları Kapadokya'yı süsleyecek

21-24 Temmuz tarihleri arasında 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kapadokya Balon Festivali “BalonFest’22”, dopdolu bir programla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk sıcak hava balon üretici firması olan Pasha Balloons’un ana sponsorluğunda, MEHA Havacılık organizasyonuyla 3’üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Kapadokya Balon Festivali “BalonFest’22”, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya bölgesinde, Göreme Festival Alanı’nda yapılacak.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, “BalonFest’22” ile İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden, 25 figürlü balon ile 15 klasik sıcak hava balonunu misafirleriyle buluşturacak.

“BalonFest’22”de dört gün boyunca Kapadokya’nın eşsiz gündoğumu özel tasarımlı balonlarla karşılanırken, renkli figürlü balonlar gün boyu katılımcılara görsel bir şölen sunacak. Nevşehir’in yöresel tatlarının damaklara dokunacağı etkinliklerin yanı sıra Red Bull müzik etkinlikleri, Kapadokya ve Türk Havacılık Sanayi’nin tanıtım ve geliştirme konferansları ile Vecihi Hürkuş Kısa Film Gösterimi düzenlenecek. Balon içi ve salıncak fotoğraf aktiviteleri, paraşütle atlayış, keşif sahneleri, sis ve lazer gösterilerinin katılımcılarla buluşacağı “BalonFest’22”de ilk gün Anadolu Ateşisahnede olacak.

ZEYNEP BASTIK’TAN EDİS’E MÜZİKAL ZİYAFET “BALONFEST’22”DE!

“BalonFest’22”nin ikinci gününde; Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun Sıcak Hava Balonu Şampiyonası yapılması planlanırken, Sıcak Hava Balonu Tarihi ve Gelişimi Konferansı düzenlenecek. Bugünde; Pandami Music grubunun ardından Zeynep Bastık müzikseverlerle buluşurken, Doğukan Manço’nun DJ performansıyla eğlenceli bir akşam yaşanacak.

https://youtu.be/FHdpd2_26uw



Festivalin üçüncü gününde; çocukların dilediğince eğleneceği Çocuk Günü etkinlikleri düzenlenecek, Kapadokya Balon Diyarı Yarışmaları ile çocuklara özel olarak gerçekleştirilecek sanal gerçeklik ile balon turu yapılacak. “BalonFest’22”nin üçüncü gün sahnesinde Edis yer alırken, Ozan Doğulu ile unutulmaz bir DJ performansı müzik ve eğlence tutkunlarıyla olacak. “BalonFest’22”, dördüncü gün yapılması planlanan festival galası ve ödül töreninin ardından sona erecek.

12 FARKLI ÜLKENİN BALONLARI, KAPADOKYA’YI SÜSLEYECEK

Türkiye’de ilk kez Pasha Balloons tarafından gerçekleştirilen night glow (ışıklı balon gösterisi), “BalonFest’22” kapsamında; 25 figürlü renkli sıcak hava balonuyla akşam saatlerinde misafirlere benzersiz bir deneyim sunacak. Gün doğarken Kapadokya’dan kalkış yapan sıcak hava balonlarına, 12 ülkenin rengarenk balonları eşlik edecek.