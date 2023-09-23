11. festivale coşkulu başlangıç

Karabağlar Belediyesi tarafından 11.’si düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali büyük bir coşkuyla başladı.İZMİR (İGFA) - İklim koşulları nedeniyle bu yıl rekolte kaybı yaşayan üreticiye moral olan festivalin açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, üretime ve üreticiye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Selvitopu, “Hiç merak etmeyin, ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık’ta yetiştirilen ve Coğrafi İşaret Belgesi aldığı üzümü dünyaya tanıtmak ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla her eylül ayında Kavacık Üzüm Festivali’ni düzenliyor. Etkinlik bu yıl 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Binlerce İzmirlinin adeta akın ettiği festival, üretici stantlarının açılışıyla başladı. Daha sonra köy meydanında resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu’nun yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Ednan Arslan, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve eşi Özlem Öneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Basmacı, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa ve DEVA Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Abdullah Kaya’nın aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabağlar Halk Oyunları Kulübü'nün gösterisinin ardından konuşan Kavacık Mahalle Muhtarı Erkut Yeşilbayır ve Kavacık Kadın Üretim Kooperatif Başkanı Nurten Özkan, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl yüzde 50 oranında rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Yeşilbayır ve Özkan, sezon öncesi tonlarca gübre ve bordo bulamacı (göztaşı) Karabağlar Belediyesi sayesinde üzüm üretiminin devam ettiğini belirterek, Başkan Selvitopu’na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da, Kavacık’ın “siyah incisi” üzüme ve köyün değerlerine sahip çıkmaya, bunları geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Dünyanın iklim krizini tartıştığı ve tarımın önemini anladığı bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bu üzüm coğrafi koşullar nedeniyle sadece burada yetişiyor. Tadı, aroması başka bir üzümde yok. Üzümümüzü ve onun yetiştiği coğrafyayı korumaya kararlıyız” dedi.

Geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali’ni geliştirerek gelecek yıllarda da devam ettireceklerini belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz, ulusal düzeyde Coğrafi İşaret Belgesi aldığımız üzümümüz için uluslararası düzeyde de bu belgeyi almak. Böylece tüm dünyaya tanıtmak. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. 2 yıldır da üreticilerimize gübre ve bordo bulamacı desteği veriyoruz. Üreticilerimiz hiç merak etmesin bu desteklerimiz artarak devam edecek. Her zaman üreticilerimizin yanında olacağız. Her ne kadar rekolte düşük olsa da güzel üzümler var. Tüm üreticilerimizi verdikleri emek ve döktükleri alın terinden ötürü kutluyorum” diye konuştu.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da, Kavacık Üzümü’nün önemli bir markaya dönüştüğünü vurgulayarak, emek veren, katkı koyan herkese teşekkür etti.

En iyi üzümler belirlendi

Konuşmaların ardından Kavacık Üzüm Yarışması’nda kazananlar açıklandı. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucu 1. Tuncay Çatıkkaş, 2. Arif Çelik, 3. de Ferah Öztürk oldu. Dereceye girenlere ödülleri alkışlar eşliğinde verildi.

Festivalin ilk gün programı kapsamında Türk Halk Müziği’nin sevilen sesleri Özlem ve Murat Sincer Çifti konser verdi. Ayrıca gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando ve animasyon gösterileri yer aldı.

Festivalde pazar günü programı

24 Eylül Pazar günü de üretici stantları saat 10.00'da açılacak. 12.30'daki bando gösterisinin ardından “Kavuklu ve Pişekâr” orta oyunu, saat 13.45'te de halk oyunları gösterisi olacak. Saat 14.00'de Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan konser verecek.

Ayrıca yine gün boyunca sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando, animasyon gösterileri ve üzümlü lezzet stantları katılımcılarla buluşacak.