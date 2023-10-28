100’üncü yıl anısına bisikletle ter döktüler

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Cumhuriyet 100. Yıl Kros Yarışması öğrenciler birincilik için ter dökerken yarışmayı kazanan ve dereceye giren öğrencilere Bisiklet hediye edilecek.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı ekinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü, satranç turnuvası, ve kros yarışması yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama programında verilecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kros yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilecek olan bisikletlerin hazır olduğunu söyleyerek, “Gençlerimiz Türkiye yüzyılına koşuyor” ifadesinde bulundu.

Başkan Tekin, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına Gençlik spor İlçe Müdürlüğümüz Atletizm kros yarışmaları düzenlendi. Biz de cumhuriyetimizin 100 yılına özel hem gençlik spor müdürlüğü hem de milli Eğitim müdürlüğümüzün düzenlediği tüm yarışmalarda ilk üçe giren çocuklarımıza ve Gençlerimize bisikletlerini hazırladık. Cumhuriyet bayramında hediye edeceğiz. Tüm gençlerimizi kutluyorum” dedi.