1001 Sanat ekibi miniklerin neşesi oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında AKM’de sahne alan 1001 Sanat Ekibi, sahnelediği “Cesur Korkuluk Kuki” çocuk tiyatrosuyla miniklere neşe kaynağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi, birbirinden keyifli etkinliklerle geçiyor. Sanatla, eğlenceyle, bilgiyle geçen bir ayın tadını çıkaran sanatseverler, tüm organizasyonlara yakın ilgi gösteriyor.

SALONU DOLDURDULAR

Takvim, çocukların çok sevdiği bir tiyatro oyunuyla devam etti 10001 Sanat Tiyatro Ekibi, AKM’de “Cesur Korkuluk Kuki” isimli oyunu sahneledi. Göz dolduran performans eğlenceli anlar yaşatarak miniklerin neşesi oldu. Salonu tıklım-tıklım dolduran çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

İki farklı seansta sahnelenen oyun, komedi türü olmanın yanı sıra eğitici yönüyle çocuklara doğa sevgisi, Dünya’yı tanıma evreleri ve bilinçli bir insan olmak ve yardımlaşma konularıyla ilgili dikkat çekici bilgiler aktardı.

“KEYİFLİ ETKİNLİKLERE DAVETLİSİNİZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada “Çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak, onları toplumla iç içe sosyal ve iletişimi kuvvetli bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Gösterimlerin biletli olduğu oyunlar için biletler www.sakarya.bel.tr adresinden veya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızdan temin edilebilir. Tüm Sakarya’yı bu keyifli etkinliklere davet ediyoruz” denildi.