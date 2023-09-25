100 yıllık çile son buluyor!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Erdemli’nin Karaahmetli Mahallesi’ne 100 yıldır yapılmayan hizmeti yapıyor. Karaahmetli, Ayaş ve D-400’ü birbirine bağlayan grup yolu, ekiplerin çalışmasıyla genişletiliyor.MERSİN (İGFA) - 100 yıl önce Cumhuriyet’in kurulmasının ardından açılan, ancak tadilatlar dışında hiçbir çalışmanın yapılmadığı yol, bölgede besicilik ve tarımsal üretim yapan üreticiler için büyük önem taşıyor. Canlı hayvan yetiştiriciliği yapanlar ile meyve ve sebze üreticiliği yapanların hayvanlarını ve ürünlerini taşıdığı, ancak dar olması sebebiyle ürün kaybına uğradığı yolun genişliği 3 metreden 7 metreye çıkarılıyor. 6 kilometre uzunluğundaki yolun 3.5 kilometresi birinci etap, kalan 2.5 kilometresi ise 2. etap çalışmalarıyla genişletilecek. Genişletilen yol, ardından asfaltlanacak.

Darlığı nedeniyle sık sık kazaların olduğu, toprak olması sebebiyle de arabaların ön düzenlerinin sürekli arızalanmasına sebep olan yol, artık daha geniş ve konforlu bir hale gelecek. Yıllardır canlı hayvanlarını ve tarımsal ürünlerini bu yoldan taşıyan, ancak gerek darlığı gerekse de toz-toprak nedeniyle ürünlerini sağlıklı bir şekilde taşıyamayan üreticilerin yanı sıra, mahalle muhtarları, yolun genişletilmesinden oldukça mutlu. Artık, kayıp ya da hasar yaşamadan hayvan ve ürünlerini ulaştırabileceklerini bilen üreticiler, bu önemli çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Uzunbağ: “Yolun genişliği 2 katına çıkartılıyor”

D-400, Ayaş ve Karaahmetli’yi birbirine bağlayan söz konusu yolun Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu, fakat o zamandan bu yana el değmediğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, “Bu yolun genişliği 3 metreydi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 2 katına çıkan genişletmeler yapılıyor. Hemen arkasından da asfaltlama işlemi yapılacak” dedi.

Bölgede tarım ve hayvancılığın yaygın olduğunu, canlı hayvan ve tarımsal ürün taşımacılığı yaparken söz konusu yolun çok önemli sıkıntılara sebep olduğunu vurgulayan Uzunbağ, “Bu yol 6 kilometre uzunluğunda. 3.5 kilometresini şu anda yapıyoruz. Çok kısa sürede hem genişletmesi hem de asfaltlaması bitecek. Bu yolda çok ciddi oranda canlı hayvan ve tarımsal ürün taşımacılığı var. Yapılan çalışmayla canlı hayvan taşımacılığı yapan hayvan üreticilerimiz hayvanlarını daha kolay nakledebilecek. Tarımsal ürünler de bozulmadan, eriyip, çürümeden satıcılara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Muhtar Gürsoy: “Vahap Başkan, Karaahmetli Mahallesi’ne 100 yıllık hizmet yapmıştır”

Karaahmetli Mahalle Muhtarı Yusuf Gürsoy, söz konusu yolun grup yolu olduğu için sık kullanılan bir yol olduğunu, ancak dar olduğu için kullananların çok sıkıntı çektiğini belirterek, “Karaahmetli’de bu yola çok ihtiyacımız vardı. Yol daha önce 3 metre genişliğindeydi. Grup yolu olduğu için çok sıkıntı çekiyorduk. Bu yolu genişleterek emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vahap Başkan, Karaahmetli Mahallesi’ne 100 yıllık hizmet yapmıştır” dedi.

Karaahmetli’nin nüfusunun arttığını da sözlerine ekleyen Gürsoy, “Daha önce nüfusumuz 100-150 iken, şimdi 1500-2000’lere çıktı. Yol zaten yetersiz hale gelmeye başlamıştı. Toz toprak içinde ve kullanılamaz durumdaydı. Şu anda inşallah Karaahmetli’ye, milletimize, halkımıza güzel bir hizmet olacak” diye konuştu.

Muhtar Kurt: “Gayet güzel ve standartlara uygun bir yol yapılıyor”

Ayaş Mahallesi Muhtarı Bayram Kurt ise, daha önce yolun yetersizliği ve darlığı sebebiyle birçok kaza meydana geldiğini belirterek, Büyükşehir’in çalışmalarıyla bu sıkıntıların geride kaldığını aktardı. Kurt, “Şu anda gayet güzel ve standartlara uygun bir yol yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz. Gerek tarımsal hizmetlerde, gerek yol çalışmalarında olsun, ellerinden geldiği kadar destek veriyorlar. Belediye ile iletişim sorunumuz da yok. Taleplerimiz vardı, şimdi sırayla yapılıyor. Ayaş büyük bir mahalle, çok sayıda yolları var. Büyükşehir Belediyesi elinden geldiği kadar çalışmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Yollar güzel, her şey güzel, bir sıkıntı yok”

Ayaş Mahallesi sakinlerinden Hasan Okur, Erdemli’ye yapılan yollar sayesinde ulaşımda büyük rahatlık yaşadıklarını vurgulayarak, “60 yıldır bu yolu kullanıyorum. Bu yolda cenazelerimizi sal ile taşırdık. Araç yoktu, gelen giden yoktu. Hatta Kanlıdivane güzergâhı da açılmamıştı. Esenpınarı'ndan Limonlu kavşağına inerdik. Çok sıkıntılar çektik. Şimdi mükemmel oluyor. Yollar güzel, her şey güzel, bir sıkıntı yok” dedi.