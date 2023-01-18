'100. yılda Türk kadını' fotoğrafları ödüllendirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı dolayısıyla hem fotoğraf sanatının desteklenmesi, hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması için "100. Yılda Türk Kadını" adlı fotoğraf yarışması düzenledi. Toplam 100 bin lira ödüllü yarışmaya son başvuru 15 Şubat 2023.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği iş birliğinde düzenlenen “100. Yılda Türk Kadını” adlı fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor.

Farklı kültürlerden kadınların her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya koyacak yarışmada, Türk kadınlarının kültür, tarih ve geleneklerle bağlarını vurgulayan, spor, sanat, bilimsel ve kültürel alanlarda yaptıkları faaliyetler ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar dereceye girmek için yarışacak.

BAŞVURU İÇİN 15 ŞUBAT SON

Yarışmaya katılım hem https://tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini/ web sayfasından hem de “100.YILDA TÜRK KADINI” etiketiyle Instagram üzerinden başvuru yapılabilecek.

15 Şubat 2023’e kadar başvuruların alınacağı yarışmanın kazananlarının ödülleri 8 Mart 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla sahiplerini bulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya jüri üyeleri hariç, amatör ve profesyonel herkes başvurabilecek.

Birinciye 25 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca İnstagram’da etkileşimde ödüllendirilecek. Buna göre 5 fotoğraf 4 bin TL, mansiyon ise 3 bin TL, sergileme alan fotoğraflar ise bin TL para ödülü ile ödüllendirilecek.