'100. yılda Eğitimden İzler' sergisi açılıyor

Millî Eğitim Bakanlığı'nca Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, "Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda açılacak.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler sergisinin açılışı, 2 Ekim Pazartesi günü Bakan Tekin'in katılımıyla İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve günümüze dair Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Millî Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşuyor.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, fotoğraflar ve nesnelerle geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturacak; etkileşimli tahtalara, robotlara ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkmayı amaçlıyor.

Serginin giriş bölümünde Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara; serginin devamında ise geçmişten günümüze Cumhuriyet Dönemi başta olmak üzere diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer verilecek.

Geçmişten günümüze eğitim ortamları, eğitim metotları, eğitim teknolojileri, eğitim materyalleri, faaliyet ve uygulamalarını kapsayan sergideki fotoğraflar ve objeler, eğitim tarihimize dair izler sunarak millî hafızanın yenilenmesini hedefliyor.

15 Ekim'e kadar ziyaret edeilbecek sergide 175 adet fotoğraf ve bunlara ilişkin eğitim materyali kullanılacağı öğrenildi.