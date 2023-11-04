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100. yıla Deluxe kutlama
YAŞAM 04.11.2023, 08:47
Cumhuriyet'in 100. yılı Deluxe Bursa'da gerçekleşen görkemli baloyla kutlandı. Gecede sahne alan Cengiz Ateş, konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın gözde etkinlik ve organizasyon adresi Deluxe Bursa, Cumhuriyet'in 100. yılını unutulmaz bir baloyla kutladı. Geceye en şık halleriyle katılan yüzlerce konuk, başarılı sanatçı Cengiz Ateş'in şarkılarıyla coştu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gece sahnelenen vals gösterisiyle renklenirken, profesyonel dansçıların zeybek şovu ise ilgiyle izlendi. Balo için özel olarak hazırlanan Atatürk köşesinde ise konuklar bu anlamlı geceyi ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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