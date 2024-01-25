100. Yıl Mahalle Muhtarı Sayan: Birlikte yönetelim birlikte gülümseyelim

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta 100. Yıl Mahallesi’nin sorunlarını, iyiliklerini, güzelliklerini mahalle halkıyla ve mahalle muhtarıyla konuştuk. Mahalle muhtarı Ayşenur Sayan, 100.yıl Mahallesi’nde yaptığı hizmetleri Herkes Duysun ekibine anlattı.Esmanur GÜLBAHAR / Sergen DURAK/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı için bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı 100. yıl Mahallesi’nin gelişimini mahalle muhtarından dinledik. Mahalle sakini olan kadınlar, mahalleden ve muhtardan çok memnun olduklarını dile getirdiler.

ÖLÜMLERE SEBEBİYET VEREN İZMİR YOLU ÜZERİNE ASANSÖRLÜ ÜST GEÇİT PROJESİ

En önemli projelerinden biri olan Ayvalıderesi üzerinde iki adet yaya köprüsü projesinin hayata geçirildiğini ve ölümlere sebebiyet veren İzmir yolu üzerine asansörlü üst geçit projesinin yapıldığını belirten Muhtar Sayan şu ifadeleri kullandı:

“Ayvalıdere Taş Köprü Onarım Projesi devam etmektedir. Ölümlere sebebiyet veren İzmir yolu üzerine asansörlü üst geçit projesinin yapılmasını sağladık. İhtiyaç duyulan alanlara 53 adet yağmur suyu ızgarası yapıldı. Mahallemizin çoğu bölgesinde eskiyen ve çöken parke taşlar onarıldı. Doğal ürünlerin satıldığı Nilüfer Bostan’ın mahallemizde hizmet vermesini sağlandı. Geçmiş dönem muhtarımız rahmetli Ali Şık’ın adının verildiği yürüyüş yolu, Ali Şık’ın şiirlerinden oluşan levhalarla donatıldı. Muhtarlık binamızda, vatandaşlarımızın yararlanması için çeşitli kurslar açıldı. Yüzüncüyıl Yardımlaşma ve Dayanışma Kadın Derneği kuruldu. İzmir Depremi’nde, Elazığ- Malatya depremlerinde Kastamonu sel felaketinde, Marmaris Orman Yangınında, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören illerimize, mahalle sakinlerimizin desteğiyle yardım gönderdik. Nilüfer Kent Konseyi aracılığıyla okul kütüphanelerine destekler veriyoruz. Pandemi döneminde oldukça yardımda bulunduk. Mahallemizde ve çevre mahallelerde bir dönem hissedilen kötü kokunun araştırılması için eylem ve görüşmeler yaptık. 35E hattının, mahallemizin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde ring yapmasını sağladık. Şehir Hastanesine ulaşım için H3 hattının mahallemizin içinden geçmesini sağladık. Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosuyla 8 konser verdik. Bu yıl Nilüfer’de organize edilen Uluslararası Korolar Maratonu’na katıldık. Türkiye’de ilk kez Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Halk Oyunları ekibini kurduk. Bu ekiple Uluslararası Marmaris ve Mudanya Festivallerine katılarak Bursa Nilüfer’i temsil ettik. Çağdaş, demokrat, Atatürkçü, çevreci ve yenilikçi bir muhtarım, yeniden muhtar adayıyım. Sizlerin destekleriyle ikinci kez Yüzüncüyıl Mahallemizi ekip arkadaşlarım ve siz sakinlerimizle birlikte yönetmeye adayım.”

100. YIL MAHALLE SAKİNLERİ MUHTARDAN MEMNUN

100. yıl Mahalle sakinleri ise muhtardan oldukça memnun olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Muhtarımızın çok güzel hizmetlerinden yararlanıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve isteklerimizi en iyi şekilde yerine getiriyor. Umarım yeni seçimde Ayşenur Hanım ile yola devam ederiz. İngilizce kursları, dans kursları, halk oyunları kurslarımız var. Bu güzel faaliyetlerden çok memnunuz.”

100.YIL MAHALLE MUHTARI AYŞENUR SAYAN KİMDİR?

Sosyal olarak oldukça aktif olduğunu dile getiren Muhtar Ayşenur Sayan kendisini de tanıttı. 1966 Malatya doğumlu olan Sayan, “Evliyim ve iki çocuk annesiyim. İlkokulu Almanya’da, ortaokul ve liseyi Malatya’da okudum. Çukurova Üniversitesi İşletme mezunuyum, emekliyim. Cumhuriyetimize sahip çıkabilmek için beş yıla yakın bir süre Yüzüncüyıl Mahalle Temsilciliği görevini üstlendim. 2019 yılında KADER Yerel Yönetim seminerine davet edilerek Türkiye genelindeki kadın muhtar adayları içerisinden ilk yüz kadın muhtar adayı arasına girdim. 2019 yılında doğal afetlere farkındalık yaratmak ve destek verebilmek için mahallemizde 46 kişilik Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekibini kurduk. Uluslararası Halkoyunu Festivalleri ile Uluslararası Korolar Maratonu’ndaki etkinliklerde mahallemizi temsil ettim. NilKad Derneğinin düzenlemiş olduğu diksiyon eğitimi programından sertifikamı aldım. BUFSAD tarafından düzenlenen ‘BİZ’ başlıklı ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında 18 Türk Kadını’ konulu fotoğraf sergisinde Yüzüncüyıl Mahallesinin Muhtarı olarak fotoğraflarım sergilendi, gururluyum. ‘Tut Elimden’ projemizle ihtiyaç sahibi insanlara destek verdik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, NİLYÜZKAD Derneği, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Kulübü, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Düşünce Gezginleri Derneği üyesiyim. GÜÇ-KAT Derneği yönetimindeyim. Sığınma evinden çıkan ihtiyaç sahibi kadınlar ve çocuklarına yardım projelerinde görev alıyorum. KOSGEB, İLO, BUYİKAD’ın ortak düzenlediği Girişimci Kadınlar Projesinde sertifikamı aldım. Çağdaş, Demokrat, Atatürkçü, Çevreci, Yenilikçi bir muhtarım ve yeniden muhtar adayıyım.” dedi.