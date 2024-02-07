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100. günü kutladılar
YAŞAM 07.02.2024, 11:00
Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, okula başlangıçlarının 100. gününü bir dizi renkli etkinlikle kutladı.
BURSA (İGFA) - Her sınıfın kendi renkli etkinliğini hazırladığı Özel Egeberk Anaokulu’nda 100. gün coşkusu vardı. Birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları etkinliklerde çocuklar, öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak, gönüllerince eğlendiler. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
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|24
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|24
|31
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|49
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|35
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|21
|32
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|21
|32
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|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
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|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
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|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
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|23
|46
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|23
|44
|6. M. United
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|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
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|31
|12. Bournemouth
|22
|27
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|23
|26
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|23
|24
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|22
|22
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|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
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|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
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