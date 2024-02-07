100. günü kutladılar

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, okula başlangıçlarının 100. gününü bir dizi renkli etkinlikle kutladı.

BURSA (İGFA) - Her sınıfın kendi renkli etkinliğini hazırladığı Özel Egeberk Anaokulu’nda 100. gün coşkusu vardı. Birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları etkinliklerde çocuklar, öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak, gönüllerince eğlendiler. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.