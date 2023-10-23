100 genç lider Başkent'te buluştu

Türkiye’nin dört bir tarafından Başkente gelen 100 gençlik meclisinin yöneticisi ve temsilcisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Meclisinde toplandı. Toplantıda gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’daki Gençlik Meclisi’nin önünü sonuna kadar açıyoruz ki bizim göremediklerimizi görsünler. Gençlerin yönetime katılması hayata katılmasıdır. Herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Çünkü kaybedecek tek bir gencimiz yok” dedi.ANKARA (İGFA) - Başkent Gençlik Meclisi, Cumhuriyetin kuruluşunun ve Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak “Yüzüncü Yılda Yüz Genç Lider Başkentte” etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin dört bir tarafından Başkente gelen 100 gençlik meclisinin yöneticisi ve temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Meclisinde özel bir oturumla bir araya geldi.

YAVAŞ: “KAYBEDECEK TEK BİR GENCİMİZ YOK”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Yavaş ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ve Türkiye’nin birçok yerinden gelen gençlik meclislerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gençlik Meclisi sürecinde hiç kimse birbirinin hiçbir değer yargısını, siyasi düşüncesini merak etmeden yan yana gelip gençlerin Ankara’daki problemleri nedir çözümüne nasıl yardımcı olabiliriz, ortak aklı nasıl işletebiliriz bununla uğraştılar ve başarılı oldular. Yurtdışına kadar açıldılar, güzel bir örnek oldular. İnşallah ülkemizin her tarafında böyle olur. Bizlerin yetiştiği gençlik ile sizlerin doğduğu yıllara baktığımız zaman sizlerin aldığı eğitim, teknoloji o kadar farklı ki… Bir yönetici yeni yetişen gençlerin kendisinden çok daha iyi düşündüğünü kabul etmezse zaten asla başarılı olamaz” dedi.

“Gençler size akıl verenleri boş verin” diyerek sözlerine devam eden Yavaş, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yöneticiler eğer gerçekten bugün ülkemizde iyi yönetici ise yönetişimi iyi uyguluyorsa tam tersine gençlerin aklına ihtiyacı vardır. Bu nedenle biz Ankara’daki Gençlik Meclisi’nin önünü sonuna kadar açıyoruz ki bizim göremediklerimizi görsünler. Gençlerin yönetime katılması hayata katılmasıdır. Herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Çünkü kaybedecek tek bir gencimiz yok. Mutlaka bu gençlerden her biri yarın bizim bulunduğumuz bu makamlarda olacak. Bir an evvel hayata atılmasını, üretmesini istiyoruz. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum.”

“YEREL GENÇLİK EYLEM TASLAK PLANI” HAZIRLANACAK

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonla bir araya gelen gençlik meclislerinin temsilcileri ve yöneticileri Başkent Ankara’da “Yerel Gençlik Eylem Taslak Planı” belirlemesinde fikir birliğine vardı.

Yerel yönetimlere gençlerin aktif katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdüren gençlik meclislerinin yönetici ve temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda söz alarak kendi il ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.