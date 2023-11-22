10 yıllık sel çilesi son buluyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 yıldır sel ve su baskınları ile gündeme gelen Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi’nde çalışmalar başladı.ANKARA (İGFA) - Başkent, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetiminde adeta bir yatırım atağına şahit oluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü de, Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dâhilinde tek tek gündemine alarak çözüm üretiyor.

Başkentte hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalar yapmaya devam eden ASKİ, son olarak Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi’nin 10 yıllık sel çilesine son vermek için harekete geçti. Bölgede 25 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, yaklaşık bin 454 metre yağmur suyu, 837 metre de atık su hattı inşa ediyor.

“ÇÖZMEK BİZE NASİP OLDU”

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, 9 Kasım 2023 tarihinde teknik ekibi ile birlikte caddeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. Mahalle sakinleri ve muhtar Sema Gürkan Akdoğan tarafından karşılanan Akçay, “Bu işi çözmek bize nasip oldu. ASKİ başka hiçbir kuruma benzemiyor; 365 gün 24 saat çalışan bir kurum. ASKİ’de uyku yok çünkü 6 milyon insanın doğrudan bağlı olduğu bir kurum burası” dedi. Akçay, “Doğal olarak herkes en ufak bir probleminde ASKİ’yi arıyor. ASKİ ekiplerinin ‘gelmiyorum’ deme lüksü yok. Dolayısıyla bütçemiz el verdiğinde acil olan sorunlardan başlayarak taleplere hızla cevap vermeye çalışıyoruz. Ankara’nın ne yazık ki yıllarca ihmal edilmiş, ötelenmiş sorunları var. Bu anlamda aslında kurumun bakış açısını da değiştiriyoruz. Tüm derdimiz vatandaşlarımızı mağdur etmeden sorunları en hızlı şekilde çözmek. Vatandaş mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“GEÇMİŞ ŞİKÂYETLERİ TEK TEK ÇIKARDIK TALİMAT VERDİK”

Akçay, şöyle devam etti:

“Dünyada önce altyapı sonra üstyapı yapılır biz de tam tersi olmuş. Arkadaşlarımız özverili şekilde çalışarak ellerinden geleni yapıyorlar. Biz tabii yatırımları bir program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ankaralıların geçmişten gelen tüm şikâyetlerini şu an da tek tek çıkardık. İlgili bölgelere talimatlar verdik. Önce nereye müdahale edeceğimizi ihtiyaca göre belirliyoruz. Önce geçmişte taşkın yaşanmış yerleri ele alıyoruz.”

“EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Mahalle sakini İbrahim Çiçek de “Sıkıntımız büyüktü. Her yağmurda sel basıyor, rögar suyu çekmiyordu. Artık ‘yağmur yağmasın’ diye dua ederek korkarak yaşıyorduk. Nihayet sorun çözülüyor” dedi.

İbrahim Esmek ise duygularını şöyle ifade etti:

“En önemlisi burada bir kaza bela olmadan, bir kişi ölmeden, bir çocuk boğulmadan sizin gayretlerinizle sorun çözülüyor. Allah razı olsun ekipler canla başla çalışıyor. Bize destek verdiniz, derdimizi dinlediniz. Yaramıza merhem oldunuz. Şükürler olsun ki şu an işe noktayı koymak üzereyiz. Elinize kolunuza sağlık, emeği geçen herkesten Allah bir kez daha razı olsun. Bilin ki binlerce kişinin duasını aldınız. Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz, minnettarız.”

“MAHALLEM ADINA GURURLU VE SEVİNÇLİYİM”

Şehit Osman Avcı Mahallesi Muhtarı Sema Gürkan Akdoğan ise şöyle konuştu:

“İlk göreve geldiğimde bir yağmurla buraların tamamı derya deniz oluyordu. 2. kata kadar evler su ile doluyordu. Tabii bu işleri hemen yapabilmek kolay değil. Sonuç itibarıyla sesimizi duyup çalışmalara başladınız. İyi ki varsınız. Mahallem adına gururlu ve sevinçliyim. ASKİ’nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”

Şehit Mehmet Çavuş Caddesi 10 yıl önce boş araziydi. Buraya 600 metre çapında yağmur suyu hattı yapıldı ancak hat, havzanın yağmur suyu yükünü taşıyamadı. Sürekli genişleyen imar nedeniyle atık su hattı da ihtiyaca cevap vermedi. Sorunun çözülmesi bölge halkına rahat bir nefes aldıracak.