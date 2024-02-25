10 yıl sonra köprülerine kavuştular

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Alınca, Hürriyet ve Alisayvan mahalle sakinlerinin 10 yıldır beklediği köprü hasretine son verdi. 3 mahalleye ulaşımı 10 km kısaltan köprü, yapılacak diğer çalışmalardan sonra kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.ORDU (İGFA) - 2016 yılında mahalle sakinlerinin talepleri olmasına rağmen yapılmayan köprü Başkan Hilmi Güler’in devreye girmesi ile tamamlamadı. Belediye- vatandaş işbirliği ile tamamlanan köprü çalışması ile mahalleye ulaşım 10 km kısaldı.

Alınca, Hürriyet ve Alisayvan mahallerine ulaşımın daha kısa yoldan sağlayan köprü 60 metre uzunluğunda yapıldı. Belediye- vatandaş işbirliği ile çalışmaların tamamlandığı köprü kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

MAHALLE MUHTARLARINDAN TEŞEKKÜR

Yıllardır bekledikleri çalışmanın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte tamamladıklarını belirten mahalle muhtarları, başkan Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle muhtarları yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

“Yıllardır beklediğimiz bir çalışma bugün tamamlanıyor. Çok mutluyuz. Bu köprü sayesinde Alınca, Hürriyet ve Alisayvan mahallerine ulaşım yaklaşık 10 km daha kısalacak. Bu çalışmada bizlere verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Mahalle sakinleri olarak çok mutluyuz.”