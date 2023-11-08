10 Kasım’a özel 2 dev program

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla 2 özel anma programı düzenleyecek. Büyük Türkiye Orkestrası, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri ile 10 Kasım’da Denizlililerle buluşacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılı dolayısıyla 2 özel programa imza atacak. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü birçok etkinlik ve programla coşku içinde kutlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünü de unutmadı. Bu kapsamda, sanat yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Tarkan Erkan’ın yaptığı Büyük Türkiye Orkestrası, 10 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri ile Denizlililerle buluşacak. Türkiye’de bulunan müzik kültürlerinin; etnik, Türk Sanat Müziği, yöresel türküler, pop, rock, marş ve halk oyunları müziklerini potpuri şeklinde icra eden Büyük Türkiye Orkestrası, Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği şarkıları bu kez Denizlililer için sunacak.

Büyükşehir Konservatuarı’ndan Atatürk’ün Anma Özel Konseri

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu da, Ulu Önder’in aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek program 9 Kasım Perşembe günü akşam saat 20.00'de başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş’ın yöneteceği konserde Büyük Önder Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilecek. Anma programlarına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her daim minnet, şükran ve saygıyla andıklarını belirtti. Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Atatürk’ümüzün bizlere bıraktığı mirasa, emanete sımsıkı sahip çıkarak daha ileriye, daha güzele taşımaya devam edeceğiz inşallah. Ben tüm hemşerilerimi bu iki güzel programa davet ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, bu vatan için kanını döken, canını veren tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.”