10 bin fidan karbon salınımını sıfırlayacak

İki markanın da sürdürülebilirlik stratejileri ve taahhütleri çerçevesinde Sivas’ın Zara ilçesinin Kumoğlu Köyü’nde kurulan “Akkomarka-Coca Cola İçecek Hatıra Ormanı”, Akkomarka’nın tüm işletmelerinin karbon salınımını sıfırlamış olacak.İSTANBUL (İGFA) - 12 markası, Türkiye’deki ve yurtdışındaki 40’tan fazla restoranıyla sektörün en önemli oyuncularından biri olan Akkomarka, gelecek nesillerin iyi yaşam hakkını dikkate alarak sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği Sorumlu Restoran Hareketi'yle sektörde bir ilke imza atıyor.

Günümüz kaynaklarının yarına da ulaşabilmesi için çalışan marka, şimdi de sürdürülebilir bir dünya için aynı duyarlılıkla hizmet veren Coca Cola İçecek ile yaptığı iş birliğiyle 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Sivas’ın Zara ilçesinin Kumoğlu Köyü’nde 8 bin sarıçam ve 2 bin badem ağacından oluşan “Akkomarka-Coca Cola İçecek Hatıra Ormanı”, şehir protokolünün ve şirket yetkililerinin katılımıyla açıldı. 10 bin fidanlık orman, Akkomarka’nın tüm işletmelerinin karbon salınımını sıfırlamış olacak.

Bir işletmenin en yüksek karbon adımlarından biri elektrik olduğu halde, bu oranın kendi restoranlarında “sıfır” çıktığını vurgulayan Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt, “IREC Sertifikalı olan tüm restoranlarımız iki yıldır elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan tedarik ettiği için bu oran bizde ‘sıfır’ oldu. Ege Orman Vakfı’nın hesaplamalarıyla tüm karbon salınımımızın sıfırlanması için yaklaşık 5 bin ağaçlık bir ormana ihtiyaç duyulduğunu öğrendik. Sürdürülebilirlik konusunda hassasiyetimizi bilen, önemli iş ortaklarımızdan Coca Cola İçecek de katkı sunmak istedi ve birlikte fidan sayısını 10 bine çıkararak bir hatıra ormanı kurmaya karar verdik. Ege Orman Vakfı’nın organizasyonuyla Sivas’ın Zara ilçesinin Kumoğlu Köyü’ndeki rehabilitasyon sahasında 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı Akkomarka ve Coca Cola İçecek iş birliğiyle oluşturuldu. Günümüz kaynaklarının yarına da ulaşabilmesi için çalışmayı ilke edinmiş bir marka olarak enerjiden gıdaya, üretimden atık yönetimine birçok b aşlıkta önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bu arada geri dönüştürülebilir ambalajlarla her ay bin ağacın kesilmekten kurtarıldı.