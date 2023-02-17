10 bin depremzedeye giyim desteği

Başkente gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete açılan ANFA Altınpark Giyim Mağazası, iki günde yaklaşık 10 bin afetzedeye destek oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Altınpark içerisindeki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni bir giyim mağazasına dönüştürdü.

ANFA Altınpark Giyim Mağazası ile iki günde yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşa destek olundu. ABB, başta çocuk ve bebek ürünleri, mont, ayakkabı, kadın pedi, pişik kremi, mama ile şampuan olmak üzere kıyafet desteklerini almaya devam ediyor.

MAĞAZA YAKLAŞIK 10 BİN DEPREMZEDE VATANDAŞI AĞIRLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda merkez ile iki günde yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşa destek olunduğunu kaydetti.

Yavaş paylaşımında “ANFA Altınpark Giyim Merkezi’nde 2 günde 10.000 afetzede vatandaşımıza hizmet verdik. Kullanılmamış mont, bot ve kıyafet desteğinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BEŞ TOPLAMA MERKEZİ BELİRLENDİ

ANFA Altınpark Giyim Mağazası girişinde ABB yetkilileri tarafından karşılanan depremzede vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgâh kontrolünün ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara yönlendiriliyor. Afetzedeler mağaza sayesinde hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler; 10.00-22.00 saatleri arasında gönüllü olarak mağazada görev alabilir ya da Bilkent Center, Batıkent Gimsa önü, Aşağı Eğlence Meydanı, Metromall AVM ve Yıldız Nişantaşı Pazarı önüne kurulan toplama alanlarına sıfır olmak kaydıyla, çocuk ve bebek ürünleri, mont, ayakkabı, kadın pedi, pişik kremi, mama ve şampuan olmak üzere kullanılmamış kıyafet desteğinde bulunabilir.

GÖNÜLLÜLER İÇİN RİNG SERVİSİ

10.00-22.00 saatleri arasında çalışmalara destek vermek isteyen gönüllülerin ulaşımlarını kolay sağlayabilmesi için de ring seferleri başlatıldı.

GAMA, Sıhhiye (Mavi Masa Karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dışkapı Hastane Durağı’ndan kalkacak 199 Özel Servis ile ANFA Altınpark Fuar Alanı’na ulaşımlarını sağlayabilecek.