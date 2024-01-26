1 Tebessüm 1 Hayat Derneği iyiliğin peşinde

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ve ekibi, Kars ve Ardahan bölgesindeki yüzlerce çocuğa tebessüm oldu. Çocuklara bot, mont, oyuncak ve kitap dağıttı.KARS (İGFA) - Hakan Çil öncülüğünde Kocaeli Gebze'de kurulan,” 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği ” gönüllerde tebessüm olmaya devam ediyor.

1 tebessüm 1 hayat derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çil projeye katkısı bulunan bağışçılara teşekkür ederek “Bugün Kars ve Ardahan genelinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tebessüm olmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi çocuklara ulaşma noktasında ekip arkadaşlarımız ile birlikte yoğun mesai harcayarak, olabildiğince daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız yerlerdeki çocukların gözlerindeki ışığı ve heyecanı görmek bizler için mutluluk verici.“ dedi.

2019 yılında kurulan 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği, Hakan Çil öncülüğünde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor, önümüzdeki günlerde planladıkları “ Teknoloji sınıfı “projesine hazırlandıklarını ifade eden 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çil, öğrenciler için teknoloji sınıfı kuracaklarını ifade etti.

YARDIMSEVERLERİ TEBESSÜM HAREKETİNE DAVET ETTİ

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çil, “1 Tebessüm 1 Hayat derneği olarak gelecek günlerde daha fazla yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar için bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ne kadar fazla olursa o kadar çok kişinin yüzünde tebessüm olabiliriz. Bağışçı ve gönüllü üye başvurusu için 1tebessum1hayat.org web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.” dedi.