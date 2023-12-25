1. Mitoloji Film Festivali, Karabağlar’da sona erdi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden 1. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.İZMİR (İGFA) - Türk Musiki Araştırma Vakfı (TÜMAV) tarafından düzenlenen festivalin son gününde "Bedenimi Kaybettim", "Prenses Mononoke", "Valhalla Rising" adlı filmler izletildi.

Gösterimlerin ardından düzenlenen ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TÜMAV Başkanı Filiz Ulusoy, Festival Direktörü Yazar Gülşah Elikbank, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Can Ersoy, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ayla Sert ve TÜMAV yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜMAV Başkanı Filiz Ulusoy, her kadim kültürün bir mitolojisi olduğunu ifade ederek, “Türk Mitolojisi kayıt altına alınamamış, gençlere yeni kuşaklara aktarılamamış. Çok zengin bir mitolojimiz var, o yüzden kendi değerlerimize sahip çıkmamız, kendi kültürümüzü kendi tarihimizi korumamız ve mitolojilerimizle ilgili konuşmalar yapmamız gerekiyor. O yüzden bu proje bizi heyecanlandırdı. Görevimiz gençlerimizi Türk Mitolojisiyle tanıştırmak” diye konuştu. Ulusoy konuşmasının sonunda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na ve festival boyunca destek ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında izletilen filmlerin kısa fragmanlarının gösteriminin ardından Zeynep Duru Güleç’in arp dinletisi yer aldı.

Prof. Dr. Akın Ersoy da, “İzmir ve Mitoloji” konulu konuşmasını yaparak Akdeniz Bölgesi mitolojileri hakkında bilgiler verdi.

Festival kapsamında Ozza Medya grubuna partner ödülü verilirken, Mergen Ödülü'ne Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Ülgen Ödülü’ne de Yönetmen Ezel Akay değer görüldü.