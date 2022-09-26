'1 Milyon Kitap' projesine anlamlı destek

Akbank, evinde kitap olmayan 1 milyon çocuğa ilk kitap setini hediye etmeyi amaçlayan 1 Milyon Kitap projesine destek oldu. Banka ilk etapta 10 bin aileye 60 bin kitap bağışı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Akbank, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin’in başlattığı sosyal fayda projesi ‘1 Milyon Kitap’a destek oldu.

İlk etapta 10 bin aileye 60 bin kitap bağışı yapan banka, 1 Milyon Kitap İhtiyaç Listesi, LÖSEV, Türkiye Down Sendromu Derneği ile Edirne, Urfa ve Yozgat’taki devlet hastaneleri vasıtasıyla yeni doğan bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere kitap gönderecek.

Aynı zamanda yeni doğan bebekleri olan Akbank çalışanlarına da kitap gönderimi yapılacak.



1 Milyon Kitap projesindeki kitapların ebeveynlerin, çocuklarıyla doğumdan itibaren diyaloğa dayalı bir iletişim kurmalarını sağladığının altını çizen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bu projeye destek vererek ilk etapta 10 bin aileye çocukları için ilk kitap setlerini hediye etmek istediklerini aktardı.

Akbank'ın topluma değer katan ve fayda sağlayan her alanda gelişimi, değişimi ve yeniliği önceliklendiren bir banka olduğunu ifade eden Anapa, "70 yılı aşkın süredir Türkiye’nin gelişimine ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüten Akbank’ın kurum kültüründe toplumsal fayda odaklı çalışmalar çok derine kök salmış durumda. Geniş kitlelere ulaşan projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Eğitim de odak alanlarımızdan biri. Bu yönde pek çok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de Akbanklı Ailem Akademisi ile çocuklara okul öncesi dönemde yapılan yatırımların geri dönüşünün yüksek olduğu bilinciyle Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayata geçirdiği 1 Milyon Kitap projesinin de destekçisi olduk” diye konuştu.