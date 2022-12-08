1 milyon kazanan talihlinin yakını konuştu

Edirne Keşan'da Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazanan talihlinin yakını detayı muhabirimiz Erdoğan Demir'e anlattı. Talihlinin kazı kazan kartını aldığı yere değil, başka bayiye götürerek kontrol yaptırdığı ortaya çıktı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE(İGFA) - Talihlinin yakını, talihlinin anlattıklarını muhabirimiz Erdoğan Demir ile paylaştı.

Keşan’da 6 Aralık 2022 Salı günü aldığı Kazı Kazan’dan 1 milyon TL kazanan talihlinin, kartını Tuğçe Market'ten aldığı, kontrolünü ise Çıtır Çerez’de yaptırdığını belirttiğini söylediği kaydedildi.

Konuyu araştırmak için hem Tuğçe Market hem de Çıtır Çerez bayilerini ziyaret ederek sahipleri ile görüşen Keşan Postası Gazetesi ve İGFA Muhabiri Erdoğan Demir, talihli kişinin yakınlarına yaptığı açıklamada, market sahibi Tuncay Kavak'ın kendisini tanıdığı için deşifre olmak istemediğimden çarşıya inerek Çıtır Çerez’de kazı kazan kartını kontrol ettirdiği ve ikramiyenin doğru olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Muhabirimize ulaşan talihlinin yakını da talihli kişinin kendisinin akrabası olduğunu belirterek, “Talihli Tuğçe Market’in sahibini tanıdığı ve onun da kendisini tanıdığı ve deşifre olmamak için ikramiyenin kontrolünü kendisini tanımayan başka bir bayiye gittiğini bana anlattı” dedi.

Talihlinin yakını tüm ısrarlara rağmen, 1 Milyon talihlisinin ismini vermekten kaçındı.

Kendisi ile görüştüğümüz Tuğçe Market’in sahibi Tuncay Kavak ise, 1 Milyon TL ödül kazanan kişinin haberini basından öğrendiğini ve talihlinin yakınının yaptığı açıklamayı da ilk kez bizden öğrendiğini dile getirerek “Sizden haber aldıktan sonra sosyal medyada yayınlanan 1 milyon kazanan biletin seri numarasını satılmak üzere bana gelen biletlerin listesini incelediğimde 245683 numaralı biletin benim sattığım biletler arasında olduğunu gördüm. İkramiye çıkan vatandaşımıza hayırlı olsun" dedi.

Çıtır Çerez Sahibi Tuncay Sergen de, talihlinin elindeki kazınmış ve ikramiye çıkan kartla bir tanıdğının vasıtasıyla işyerine gelerek makinada kontrol yaptırdığını ve 1 milyon TL’lik ödülün resmi olarak tescillendiğini belirtti.