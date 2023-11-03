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‘1 Ekmek 1 Çorba’ başladı

YAŞAM 03.11.2023, 07:40
‘1 Ekmek 1 Çorba’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin en önemli projelerinden biri olan ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tekrar başladı. Her yıl belirli noktalara kurularak, sabah erkenden işe ya da okula gitmek için yollara düşen vatandaşların içini ısıtan proje, 61 noktada hizmet verecek.MERSİN (İGFA) - Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kentin farklı noktalarına sabah erken saatlerde giden ‘1 Ekmek 1 Çorba’ aracı, yoldan gelip geçenlerin uğrak noktası oluyor. Sanayi siteleri, iş hanları, kavşaklar, hal tesisleri, üniversiteler, otogar, hastane ve okul önleri gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalara konuşlanan ‘1 Ekmek 1 Çorba’ aracı, erken saatte evden çıktığı için kahvaltı yapamayanların kahvaltı noktası oluyor. Ücretsiz ikram edilen çorba ve ekmekle kahvaltı yapan vatandaşlar, çorbanın tadını da çok beğeniyor.

Horuz: “61 noktada ücretsiz çorba dağıtımlarımıza başladık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ uygulamasına 61 noktada başladıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, 1 milyon 800 binden fazla bardak çorba dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da özellikle öğrencilerin, gençlerin, işçilerin, emekçilerin ve esnafın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, toplam 61 noktada ücretsiz çorba dağıtımlarımıza başladık” dedi.

Uygulamadan vatandaş memnuniyetinin çok fazla olduğunu söyleyen Horuz, “Ekonomik şartların dar olduğu bu dönemde vatandaşlarımız; özellikle tarım işçileri, öğrenciler ve esnaf sabah işe giderken bir bardak çorbanın ne kadar önemli olduğunu ve uygulamadan çok memnun olduklarını bize iletiyorlar. Biz de memnuniyetle çorba ikramına devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan çok memnun

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ‘1 Ekmek 1 Çorba’ uygulamasından faydalanan ve 20 yıldır sanayide çalıştığını belirten Ferit Yakıt, “Daha önce böyle bir hizmet görmedik. Geçen sene çok kalabalıktı. Öğrenciler de içiyordu. Tırmıl Sanayi Sitesi’nde de arkadaşlarım var. Onlar da memnun. Biz de memnunuz, teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘1 Ekmek 1 Çorba’ arabasından, uygulamanın başladığı tarihten itibaren çorba aldığını söyleyen Sanayi Sitesi çalışanı Nihat Sarıtaş, “Biz devamlı gelip burada çorbamızı içiyoruz. Sanayide olduğumuz için erken kalkmak zorunda kalıyoruz. Çorba da gayet güzel oluyor. Sabahları insanı tok tutuyor. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hastanede diyaliz aracı kullanan ve işe giderken mutlaka bir bardak çorba aldığını söyleyen Mahsum Akyüz, “Çalıştığım kurumdan dolayı, hastalarla beraber çorba içiyoruz. Her sabah yolda gördüğümüz zaman duruyoruz. Çok memnunuz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini beğendiğini söyleyen Cevat Demiryürek ise, “Biz çok memnunuz. Çorbayı da 3 senedir içiyoruz ve tadı da çok güzel” dedi.

Vatandaşlar; ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi kapsamında araçların yer aldığı noktalara; Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfası ile sosyal medya hesaplarından ve Teksin Mersin uygulamasındaki ‘Lokasyonlar’ kısmından ulaşabilir.

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