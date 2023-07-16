1 'çılgın' talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 1 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 1 talihliye ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandırdı.

Karaman Merkez’den oynayan ve 5 bilen talihli toplamda 6 milyon 229 bin 889 TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.