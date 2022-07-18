Yüzde 100 yerli yazılım için genç girişimci müjdeyi verdi

Adı henüz açıklanmayan yerli sosyal medya uygulamasının yazılımında son aşamaya gelindiğinin bilgisini paylaşan genç iş insanı Engin Denizli, projeye destek olacak bir vakıf kuracaklarının da müjdesini verdi.Mehmet ÇETİNKAYA / BİG (BURSA İGFA) - Genç girişimci Engin Denizli, fikir babası olduğu sosyal medya uygulamasında sona yaklaştığını açıkladı. Denizli, ustalık projesi olarak yorumladığı uygulamanın yüzde 100 yerli olmasının Türk yazılım tarihi için çok önemli olduğunun altını çizerek, projeye destek olacak ve entegreli şekilde çalışacakları bir vakıf kurma kararını gündemine aldığını söyledi.

Uygulama ile entegreli olacak vakıf hakkında açıklamalarda bulunan Denizli, bir yandan insanlığın hayatına dokunurken, diğer yandan da sokak hayvanlarının beslenmesine destek olacaklarının altını çizerek, "Ülkemizde her kullanıcı adına sertifikalı fidan bağışı yapılmasını da sağlayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Böylelikle cennet ülkemizin daha çok yeşillenmesinde rol oynayacağız. Son yıllarda artan orman yangınlarının ciğerlerimizi nasıl kavurduğunu biliyoruz. Sosyal olarak daha sağlıklı yarınlara yürürken, bu projeye bir vakıf kurumu ekleyerek sosyal medya uygulamasını daha da etkin bir hale getirmek düşüncesiyle hazırlıklarımıza başladık. Uygulamanın kullanıcılarına vereceği hizmetlerin yanında bu vakfı kurarak çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini de görmezden gelmeyerek, eğitimden sağlığa her alana iyilik tohumlarını ekeceğiz" diye konuştu.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

“Yerli sosyal medya platformumuzu vakıf ile daha da güçlendirip, projedeki amacımızı tam anlamıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyen Engin Denizli, "Ustalık eserim olarak adlandırdığım bu projeyle dünya bambaşka bir yer olacak. Her saniye içinde bulunduğum mücadele dolu sürecin bilincindeyim ve bu projeyle gezegenimizdeki tüm canlı türlerine hep birlikte fayda sağlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.