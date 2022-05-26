YouTube ve TikTok'a rakip mi geliyor?
Son zamanlarda giderek artan popülerliği ile gündemden inmeyen TikTok, dünya genelinde kullanıcı sayısı her geçen gün çoğalıyor.
YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020 yılın sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine reklam getireceğini duyurdu.
Diğer popüler sosyal medya şirketleri TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor. YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020 Yılın sonlarında kullanıma girmişti.
Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa zaman içinde çok başarılı oldu. Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini duyurdu.
YouTube, içerik üreticilerini Shorts üzerinden reklam vermeleri için teşvik edecek. Şirket, verilen reklamlar aracılığıyla yapılan satın alımlardan ya da "Katıl" ücretlerinden hiçbir pay almayacak.
Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı. Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha çok destek paketi oluşturacağını söylüyor.
Fon ayırdı
YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, Amerika, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.
Aynı zamanda, kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31