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YouTube ve TikTok'a rakip mi geliyor?

Son zamanlarda giderek artan popülerliği ile gündemden inmeyen TikTok, dünya genelinde kullanıcı sayısı her geçen gün çoğalıyor.

TEKNOLOJİ 26.05.2022, 18:37 Kadir Kurtay
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YouTube ve TikTok'a rakip mi geliyor?

YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020 yılın sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine reklam getireceğini duyurdu.

Diğer popüler sosyal medya şirketleri TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor. YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020 Yılın sonlarında kullanıma girmişti.

Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa zaman içinde çok başarılı oldu. Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini duyurdu.

YouTube, içerik üreticilerini Shorts üzerinden reklam vermeleri için teşvik edecek. Şirket, verilen reklamlar aracılığıyla yapılan satın alımlardan ya da "Katıl" ücretlerinden hiçbir pay almayacak.

Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı. Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha çok destek paketi oluşturacağını söylüyor.

Fon ayırdı

YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, Amerika, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

Aynı zamanda, kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.

#Youtube #tiktok #Shorts özelliği #Amerika #ingiltere #türkiye
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